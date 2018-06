© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gratis al cinema con Quotidiano per l’anteprima di “Sposami, stupido!” la divertente commedia diretta da Tarek Boudali, che sarà proiettata il 12 giugno ore 20.30 a Lecce presso il The Space Surbo.Una sveglia che non suona può far perdere un visto: è così che Yassine (Tarek Boudali), da poco trasferitosi a Parigi per diventare architetto, si addormenta da studente modello e si risveglia da immigrato illegale. Dopo aver tentato l’impossibile resta un’unica soluzione: sposare il suo migliore amico Fred (Philippe Lacheau). Ma proprio quando il giovane crede di aver risolto tutti i suoi guai, un ispettore tenace decide di indagare sulla coppia per verificare che non si tratti di un matrimonio truffa…Sono a disposizione dei nostri lettori 50 inviti gratuiti validi per l'ingresso di 2 persone totale 100 posti.Per ottenerne uno basta registarsi a questo link