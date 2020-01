Gf Vip 4, l'influencer Elisa De Panicis rischia la squalifica: ecco cosa ha detto

Su Leggo.it le ultime novità. Grande Fratello Vip , Elisa De Panicis choc: «Non mi scop*** bene». Fan furiosi su Twitter: «Squalificatela». Oggi pomeriggio, l'influencer si sarebbe lasciata andare a esternazioni piuttosto volgari. Esternazioni che arrivano a poche ore dalla squalifica di Salvo Veneziano per le frasi sessiste nella Casa . Sono tanti adesso i fan sui social che chiedono per Elisa De Panicis lo stesso trattamento. Ma andiamo con ordine.

Gli inquilini della casa più spiata d'Italia stanno girando per gioco una sorta di film. Antonio Zequila ricopre il ruolo del regista. I protagonisti sono Elisa De Panicis e Aristide Malnati, detto Mummy. L'influencer - che per il "film" finge di essere ubriaca - dice a Mummy: «Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa». E i follower su Twitter si scatenano.

«Le permettono di dire cose così volgari alle 4 del pomeriggio», scrive un utente. E ancora: «La regia ha staccato appena Elisa ha iniziato a parlare, ma si è sentito». E infine: «Squalificatela». Il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti? Staremo a vedere.

