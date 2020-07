Grande Fratello Vip, la richiesta choc: 100mila euro per far parte del cast. Ecco di chi si tratta. Mancano ancora due messi circa per la messa in onda ma la macchina del reality show che anche per questa edizione sarà condotto da Alfonso Signorini è all'opera per formare il nuovo cast.

Mentre si rincorrono i rumors sui possibili nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il magazine Nuovo sgancia una bomba. Secondo fonti anonime sembrerebbe essere arrivata una richiesta di cachet davvero esagerata. Si tratterebbe della contessa Patrizia de Blanck, amatissima da Alfonso Signorini, che pare abbia chiesto un compenso di 100mila euro. Le trattative sono attualmente in corso e, a quanto pare, il Grande Fratello vorrebbe vedere nella casa più spiata d'Italia anche la figlia Giada De Blanck. Per ora bocche cucite ma la coppia madre - figlia all'interno della casa sarebbe davvero un bel colpo.

