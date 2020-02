Grande Fratello Vip 2020, prima crisi tra Pago e Serena Enardu: «Se vuoi me ne vado»

Prima crisi dentro la casa del Grande Fratello Vip tra Pago e Serena Enardu. Dopo una settimana di serenità e passione, i fan hanno constatato che la riconciliazione non è proprio indolore. Pesa l'insicurezza del cantante, che si è sentito tradito durante l'avventura di Temptation Island. In fondo, molti fan non credono a Serena e sostengono che si sia riavvicinata a lui solo per avere visibilità. E intanto in un confronto sul divano lei sottolinea: «Se vuoi me ne vado, se hai bisogno di più tempo vado via, non ho problemi».

«Non è che devo pagare tutta la vita», aggiunge lei tra le lacrime, mentre lui cerca di trattenerla e di abbracciarla: «Ci sono le telecamere, vieni qua». La donna cerca di trovare un motivo ai problemi attuali: «Le persone che piacciono a me non ti piacciono e anche per questo sei di malumore. E a me pesa, non prendermi in giro».

I gesti dentro la casa di Serena avrebbero infastidito Pago, che avrebbe fatto riemergere le sue insicurezze. «Tu mi vedi interagire con una persona piuttosto che con un'altra, ma quanto può valere qualunque elemento conosciuto qui dentro nella nostra vita... la situazione era abbastanza impegnativa», spiega Serena. «Secondo il momento può succedere anche che a uno girino i co****ni. Facciamola passare così», conclude Pago.

