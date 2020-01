Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2020, frecciata a Ilary Blasi e Barbara D'Urso: «Non farò come voi»

Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Ilary Blasi e Barbara D'Urso: «Non farò come voi». La prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 che stiamo seguendo in diretta minuto per minuto su Leggo.it, è partita con un emozionato Alfonso Signorini che si trasforma in ballerino per l'occasione.

Leggi anche > Grande Fratello Vip 2020, diretta prima puntata: il primo a entrare è Michele Cucuzza

«Vi confesso che l'emozione è doppia, è una tappa importantissima della mia vita personale e professionale. Se a 55 anni la vita mi regala queste emozioni qui posso dire che la vita è bella!». Un emozionatissimo Alfonso Signorini dà il via alla prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Prima di annunciare il 19 vip che entreranno nella casa lancia una frecciatina molto ironica alle sue illustri "predecessore" Ilary Blasi e Barbara D'Urso: «Non li chiamerò ragaaaaaazzi e nè Viiiip, non so nemmeno io come li chiamerò, questi sono super Vip».

Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA