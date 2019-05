Grande Fratello, lite furibonda tra Francesca De Andrè e Gennaro: «Sei un uomo di m***»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sembrava la coppia dell'edizione numero 16 del reality condotto da, eppure tra i due qualcosa sembra essersi incrinato. Tanto da far scoppiare una furiosa discussione. Ma andiamo con ordine.Dopo aver negato di aver fatto la spia, Francesca De Andrè sarebbe partita all'attacco: «Hai capito male, io ho parlato della cosa che mi hai detto in veranda, non di quella che mi hai detto a letto, mi sembri scemo! Imbecille! Se poi hai la coda di paglia non è un problema mio».Gennaro Lillio ha provato a sovrastare la voce della nipote di Faber, ma senza riuscirci. E Francesca De Andrè, ormai senza freni, avrebbe concluso: «Tu hai tirato fuori una mia cosa personale, hai parlato dei caz*** miei, pezzo di m***. Hai detto che non ho mai avuto uomini con le palle, ma come ti permetti nella situazione in cui sono adesso? Ti sei comportato da imbecille, hai urlato per nulla». Storia d'amore finita prima di cominciare? Staremo a vedere.