GF Vip, il giallo della chiusura anticipata. Mediaset smentisce i rumors

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nessuna chiusura anticipata per il “”». Mediaset conferma che l'ultima puntata sarà quella del 10 dicembre e smentisce che ne fosse stata mai pensata una diversa. Sul web si era diffusa la notizia che in origine la finale del reality targato Endemol Shine Italy fosse in programma per il 17 dicembre ma che per svariate ragioni, tra cui gli ascolti non entusiasmanti, si fosse deciso di chiudere la Casa con sette giorni di anticipo. Nulla di tutto questo, fa sapere il Biscione.«Il programma - sottolinea inoltre Mediaset - ha totalizzato ad oggi una media di circa 3.400.000 spettatori e del 20% di share totale (21.43% di share sul target commerciale). Ottimi risultati che hanno portato i dodici appuntamenti previsti a un totale di quindici, in modalità raddoppio a giovedì alterni, facendo di questa edizione vip quella con il maggior numero di puntate».La casa più spiata d'Italia è ancora molto piena e si prevedono eliminazioni doppie e non indolori. C'è ancora da capire se Francesco Monte e Giulia Salemi avranno un futuro insieme e se la Dasha, la fidanzata di Stefano Sala, starà ancora ad aspettarlo dopo le tenerezze scambiate con Benedetta Mazza. E poi ci sono le Donatella, Walter Nudo e la sua astinenza dal sesso.dovrà chiudere la sua storia e puntare alla conquista di. E ancora, in tv dopo il grave lutto per la morte del figlio, e Ivan Cattaneo. Questi ultimi due, però, sono in nomination e uno dei due sarà eliminato lunedì 19 novembre. Mancano cinque puntate alla fine: quattro di lunedì e una giovedì (22 novembre). Secondo le anticipazioni di TVBlog, domani sera Baby K e i Ricchi e Poveri saranno gli ospiti d’eccezione del reality e duetteranno con i gieffini. Poi sarà eletto il primo finalista.L'ultimo caso è stato quello di Jane Alexander e la presunta proposta di sesso a tre. L'attrice romana, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato agli altri inquilini un episodio intimo che la riguarda. Jane Alexander avrebbe chiesto a due volti noti di fare sesso a tre. E lo avrebbe fatto in maniera piuttosto diretta. A sollevare il caso hot, ci ha pensato la Gialappa's band nell'ultima puntata di Mai dire Grande Fratello Vip. In un filmato mandato in onda dai Gialappi, Jane Alexander avrebbe raccontato: «Quando, tempo fa, è emerso un duo comico famoso ho iniziato a sentirmi attratta da entrambi. Così ho scritto loro su Facebook dicendo che volevo fare l'amore con tutti e due». Sbalorditi, gli inquilini hanno esclamato: «Un'orgia». Ma Jane avrebbe ribattutto: «No, semmai un 'threesome' (sesso a tre, ndr)».Elia Fongaro, ex velino uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, racconta a Domenica Live il rapporto con Jane Alexandernato proprio durante il reality. «Amore è una parola grossa, non corriamo troppo» dice, con un sorriso ambiguo. «Da una parte mi è stato imputato di non aver fatto abbastanza, di non essermi lasciato andare e di non aver dimostrato a Jane quanto lei ha dimostrato a me, dall’altra di non essere stato abbastanza discreto e rispettoso. Mettiamoci d’accordo. C’è stata una bella conoscenza fatta di stima e rispetto, poi è nato altro, non diamogli un nome, la sto aspettando».