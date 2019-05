Grande Fratello 2019, un concorrente pronto a lasciare la casa: «Non ce la faccio più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aria pesante nella casa del Grande Fratello 2019 . Un concorrente sarebbe pronto a lasciare il reality e ha confessato ai suoi coinquilini una certa insofferenza. «Non ce la faccio più», ha detto in confessionale e ai compagni d'avventura con cui ha legato di più. Si tratta diil 22enne napoletano che vive a Milano e che in questi giorni si è lasciato andare alla passione con la toscana Erika Piamonte. Sembra che stia pensando di voler lasciare il gioco perché è convinto di aver dato tutto ciò che poteva dare e di aver raccolto tutto ciò che voleva: «Me ne voglio andare, io che quello che dovevo vivere l’ho vissuto, quello che dovevo vedere l’ho visto». Arena è tra le persone maggiormente integrate nella casa più spiata d'Italia. Non ha nessun problema con gli altri concorrenti, eppure vorrebbe abbandonare il gioco.Per ora è solo un desiderio, ma se si dovesse concretizzare potrebbe causare un dispiacere ae non solo. "La ragazza con il cuore di latta" vede in Gaetano un amico e un confidente, ma a sentire la mancanza del giovane sarebbe sicuramente Erica. «Mi spiazza in continuazione, è una cosa scioccante. Non ci sto capendo niente: che devo fare? Mi piace per tante cose e comunque continuo a essere molto combattuta perché ha ventidue anni», aveva raccontato la bella toscana a