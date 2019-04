Grande Fratello 2019 non va in onda ma i ragazzi non lo sanno. Arriva in casa Barbara D'Urso: «Che vi frega, fate una festa»

Barbara D'Urso

Grande Fratello 2019

La terza puntata del, come, non andrà in onda questa sera ma si sposta eccezionalmente, a, ma i ragazzi però non lo sanno. Poco fa è stataDomani sera andrà in onda la ma lo spostamento non è stato comunicato agli inquilini. Poco fa su Mediaset Extra concorrenti e telespettatori hanno sentito la voce diche entrava la casa. Un collegamento che la D'Urso ha pubblicato anche sul suo account Instagram: «Ciao Ragazzima vi state ancora truccando? ma non siete pronti (i concorrenti si stavano preparando per la diretta ndr), correte nel salone. Volevo dirvi che siamo super seguiti, abbiamo un grande successo, siete i miei ragazzi guai a chi vi tocca. Ma oggi che giorno è? E' Pasquetta? A ma è lunedì, ma io sono qui struccata e in tuta a fare le prove, come tutti i giorni che precedono la diretta. Ma non mi dite cheVe lo giuro, ma il gf è così cattivo e non vi ha detto niente?». Ambra: «Ma noi nominati abbiamo fatto anche le valige», «Pensa che culo -scherza la D'Urso - avete altre 24 ore per stare in casa.».