Grande Fratello, tutto pronto per il via. C'è anche un pugliese

Prende il via martedi 17 aprile, in prima serata su Canale 5 la quindicesima edizione del reality “Grande Fratello” che torna dopo quasi 2 anni e mezzo di assenza dal piccolo schermo con 8 puntate previste. Al timone del programma Barbara d’Urso affiancata in studio da due opinionisti d’eccezione: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.Ma i veri protagonisti sono i quattordici concorrenti che, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora da scoprire.Un’edizione che sarà un ibrido tra personaggi sconosciuti e altri più noti: “Quella dei nip è un’etichetta brutta, questo programma non ha bisogno di sigle – dice la D’Urso - sarà bizzarro e spregiudicato come è sempre stato e quindi racconteremo storie sempre più irriverenti. Abbiamo preso storie di assoluto minimalismo, provando a mescolarle a storie speciali di persone normali. Ci divertiamo a scherzare con alcuni stereotipi e sui contrasti”.Tra i quattordici concorrenti, portatori di altrettante storie da raccontare e pretendenti ai 100mila euro di premio finale, anche Lucia Bramieri, la nuora del comico Gino, Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista, fidanzato con la senatrice Pd Stefania Pezzopane, Alberto Mezzetti anche conosciuto come “il Tarzan di Viterbo”, Michael Terlizzi, il figlio del concorrente dell’Isola Franco (la sua presenza è stata confermata stamattina a Mattino 5), Lucia Orlando, una commessa. Si parla anche di Angelo Sanzio, ovvero il Ken Umano, e Matteo Gentili, il calciatore ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Intanto per tre concorrenti, l’avventura è già cominciata in un Casale alle porte di Tivoli dove fino all’inizio vero e proprio del programma spaleranno gli escrementi degli animali, coltiveranno l’orto e sistemeranno la stalla. Loro sono Filippo Contri (un consulente finanziario di Roma), Simone Poccia (uno sportivo, appartiene alla Federazione Italiana di Atletica Leggera) e Valerio Lo Grieco pugliese dok.Lo Grieco, 29 anni di Bitonto (Ba), laureato in Scienze politiche e lavora da un paio di mesi a Londra dove sta consolidando la carriera di modello iniziata a Milano circa sei anni fa. Non è un neofita della tv, infatti è ha avuto delle apparizioni nella fiction di Canale 5 “Furore 2” il programma “Ciao Darwin” e in varie campagne pubblicitarie. Nella scheda video è presentato come “un ragazzo ambizioso, determinato e indipendente, molto corteggiato, e avrebbe molti motivi per pavoneggiarsi invece è un ragazzo semplice, all’antica, nato e cresciuto in Puglia, in una famiglia serena e tranquilla. È un bonaccione, a tratti timido e riservato. Laureato in Scienze politiche, ha colto l’occasione di fare un mestiere più movimentato, divertente e remunerativo con la consapevolezza che avrà una breve durata. Intanto sta lavorando anche come sartorialist (una nuova figura tra il sarto, il consulente immagine e il personal shopper) per un’azienda di moda. Protagonista di numerose avventure sentimentali, preferisce non fare troppa fatica e si fa scegliere, ma non dalle colleghe. Attualmente è single. Ha avuto una storia importante con un’avvocata pugliese finita da un paio di mesi a causa della lontananza e della gelosia di entrambi. Crede nell’amore e se si fidanza lo fa seriamente, non tradisce ed è affidabile. Inoltre la sua ragazza ideale deve avere testa e non essere solo carina. Appassionato di calcio e nuoto, dedica il tempo libero ad un hobby insolito: coltiva piante carnivore. Si aspetta molto dalla sua partecipazione a “GF”, soprattutto sul piano personale: è curioso di scoprire se si conosce abbastanza”.Ogni settimana entreranno nella Casa anche degli ospiti speciali, che pernotteranno qualche notte con i concorrenti. Torneranno anche la Suite e il Tugurio, qui chiamato Lido Carmelita, proprio come nelle edizioni storiche del reality.Esclusiva novità di questa edizione è la rivoluzione tecnologica della Casa: con GF15 debutterà, infatti, un innovativo sistema di produzione che coinvolgerà i reparti video, audio ed editing. L’Italia sarà il primo Paese al mondo a sperimentare questo nuovo modello produttivo. La Casa di GF15 è dotata di 106 telecamere, di cui 96 “remotate”, in altissima definizione, controllate attraverso dei touch screen. La narrazione del programma si avvarrà anche di un nuovo sound mixing automatizzato e di un nuovo editing.La Casa è un grande open space di 825 mq. Colorata e luminosa, è dotata di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. Non mancheranno stanze segrete che verranno svelate nel corso del gioco e una nuova “disagiatissima” zona.Oltre all’appuntamento di prime time e alle finestre di daytime di Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10.00 alle 2.00 del mattino successivo) e La5 (alle 12.00 e alle 18.00). Sempre su Mediaset Extra, dal lunedì al venerdì alle 20.30 andrà in onda “Ultime dalla Casa”, branded content realizzato da Videonews.Il pubblico sarà inoltre protagonista attivo del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficialewww.grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Fan (gratuita e disponibile per smartphone e tablet su tutti sistemi operativi), dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram e chatbot attivo su Facebook Messenger).