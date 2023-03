Goran Bregovic, 11 anni dopo la Notte della Taranta nuovo show nel Salento: ad agosto a Melpignano

A undici anni di distanza dall'esperienza come Maestro Concertatore della Notte della Taranta, il turbo folk di Goran Bregovic torna a Melpignano: venerdì 11 agosto il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà ospite con la Wedding and Funeral Band del SEI, festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub. Su Dice e TicketOne già disponibili i biglietti in prevendita al costo di 28,75 euro.

Lo spettacolo

Capaci di riuscire nella missione impossibile di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno, questi strumentisti cresciuti nella tradizione gitana portano in scena un melting pot di stili e generi che spingerà il pubblico verso una dolce trance collettiva.

Lo show che Goran Bregović porterà sul palco del Palazzo Marchesale di Melpignano sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dagli album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto che uscirà a breve. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico italiano un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare.

Goran Bregovic (chitarra, sintetizzatore e voce) è accompagnato da Muharem Redžepi (Grancassa tradizionale, voce), da un band gitana di fiati formata da Bokan Stankovic (prima tromba), Dragic Velickovic (seconda tromba), Stojan Dimov (sax e clarinetto), Aleksandar Rajkovic (primo trombone e glockenspiel) e Milos Mihajlovic (secondo trombone) e le voci bulgare di Ludmila Radkova Trajkova e Daniela Radkova Aleksandrova.