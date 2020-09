Giuliano Sangiorgi: «La scuola per essere migliori di tutti. Auguri, ragazzi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un post su facebook, poche parole che hanno subito raccolto gli apprezzamenti e la condivisione di fans e pubblico. "In questo tempo in cui tutti si professano migliori di tutti, ricordate che la scuola è davvero l’unico modo per diventarlo. Buona scuola, ragazzi!!! Andateci fieri e convinti che alla fine sarete davvero migliori, migliori di tutti!!!". Così Giuliano Sangiorgi , leader dei Negramaro , ha salutato l'inizio del nuovo anno scolastico in Italia (in Puglia, la sua terra, il via sarà la prossima settimana).Sangiorgi, figlio di un'insegnante di scuola elementare che fino allo scorso anno è stata vicepreside di un istituto comprensivo della propria città, Copertino , ha sempre sottolineato l'importanza della scuola e il ruolo educativo degli insegnanti ai fini di una migliore crescita, come singole persone e come società. Le parole di augurio e incoraggiamento lo dimostrano ancora una volta.