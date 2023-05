C’è anche l’attore barese Giuseppe Scoditti nel cast de “Il sol dell’avvenire”, il nuovo film di Nanni Moretti in sala da un mese con un successo di pubblico che gli è fruttato quasi 4 milioni di euro di incasso, e che mercoledì sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Cannes. Il regista romano ha scritto per lui il ruolo del cineasta in erba, riservandogli delle scene che fanno sorridere ma anche riflettere.

Dal film "Percoco" a "Bar Stella" su Rai2

Ma questo è un anno d’oro per Scoditti, classe 1991, diploma presso la Scuola Paolo Grassi di Milano nel 2014 e specializzazione nel 2015 presso il Centro Teatrale Santa Cristina fondato da Luca Ronconi. Oltre che essere fra gli interpreti di “Percoco - Il primo mostro d’Italia” di Pierluigi Ferrandini - dove recita nel ruolo di Enzo Bellomo, un ragazzo della Bari bene che incarna lo spirito del boom economico della fine degli Anni Cinquanta - lo vediamo infatti in questo mese anche in televisione nel cast fisso della trasmissione di Rai 2 “Bar Stella”.

E sempre sul piccolo schermo ha partecipato ad altre trasmissioni come “Stasera tutto è possibile”, “Italia’s Got Talent” e “Quelli che il calcio”.

Televisione, cinema, ma il primo amore rimane sempre il teatro nel quale ha messo tutta la sua irresistibile ironia. Il suo primo spettacolo l’ha infatti chiamato “1,95” chiaro richiamo alla sua altezza. Dopo diverse produzioni teatrali, fonda il collettivo Contenuti Zero Varietà, di cui è autore, attore e presentatore.

Scoditti, come è nata la collaborazione con Nanni Moretti e come è stata l’esperienza lavorativa con lui?

«Quando ho sentito che molti miei colleghi stavano facendo il provino per il film di Moretti sono andato fuori di testa dal momento che Nanni è uno dei miei registi preferiti. Ho chiamato la mia agente, Donatella Franciosi, che subito è riuscita a farmi fare un provino. Il giorno in cui per la prima volta ho messo piede nella Sacher Film non lo dimenticherò mai. Il provino non è stato un provino ma una chiacchierata, mi sembrava che io e Nanni ci conoscessimo da una vita. Dopo quel provino ne ho fatti altri due, quindi tre in totale. È stata l’esperienza lavorativa più bella della mia vita».

Il ruolo che sta interpretando l’ha soddisfatta?

«Assolutamente sì. E se penso che Nanni questo ruolo l’ha scritto per me la cosa assume le caratteristiche del “miracolo”. Ha proprio modificato il personaggio e io, sentendomi molto a mio agio e con una grande adrenalina, mi sono permesso di improvvisare delle battute che lui ha deciso di lasciare nel film. Miracolo! Moretti è veramente un professionista straordinario, maniacale in ogni particolare».

Come nata e come sta procedendo l’esperienza televisiva con De Martino?

«Meravigliosamente. Abbiamo recentemente avuto come ospiti Stefano Bollani e Tosca Donati, meglio di così? Stefano ha scoperto me e il mio gruppo Contenuti Zero sui social. Ci ha scritto un messaggio privato su Instagram. Incredibile. È un artista sensibile e con grande gusto, molto importante per un presentatore».

Progetti futuri?

«Quest’estate sarò in giro con il mio monologo “1e95” e nella prossima stagione riprenderò il mio secondo spettacolo “Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa”. Poi ci sono altre cose meravigliose in ballo ma per ora non posso dire niente!».