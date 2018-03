Sangiorgi “straordinario nisseno”. Nel nome del padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, ha ricevuto ieri la cittadinanza onoraria di Caltanissetta nel corso dell’iniziativa “Straordinari nisseni” al Teatro Regina Margherita. La motivazione ha una forte connotazione affettiva: il padre di Giuliano, Gianfranco, scomparso nel 2013, era nato proprio nella città siciliana, e anche il figlio ha sempre mantenuto uno stretto legame con quella terra.Durante la serata, molti artisti locali si sono esibiti sulle note delle canzoni dei Negramaro, per omaggiare una band salentina e un artista amati in ogni parte d’Italia e anche oltre. Nella mattinata, l’incontro con gli studenti della città.Ma quella della cittadinanza non è l’unica bella notizia per il cantautore di Copertino: il prossimo 12 giugno, infatti, Sangiorgi debutterà come autore delle musiche del balletto “La tempesta”, tratto dall’omonima opera di William Shakespeare. Una produzione di Aterballetto che sarà portata in scena in prima assoluta al Piccolo Teatro di Milano.Giuliano Sangiorgi è un artista eclettico, ma fino ad oggi non si era mai trovato a incrociare la sua arte musicale con quella della danza. In passato ha scritto canzoni divenute colonne sonore di film importanti, come è accaduto lo scorso anno per le musiche di “Non è un paese per giovani” di Giovanni Veronesi, soundtrack per la quale l’artista di Copertino ha ricevuto a Hollywood il premio “Excellence Award”.L’ultimo album della band salentina, “Amore che torni”, uscito a novembre, continua a occupare le prime posizioni nelle classifiche di vendita e nei download sugli store digitali in attesa del tour negli stadi che partirà in estate e che sta già registrando per alcune date il sold out. Start il 24 giugno a Lignano Sabbiadoro. La chiusura il 13 luglio a Lecce con un attesissimo concerto allo stadio Via del Mare dopo le tappe di Milano San Siro, Roma stadio Olimpico, Pescara e Messina.