L'abbraccio di Giuliano Sangiorgi: «Voglio i miei baci, ci rivedremo tutti in un'esplosione di gioia»

Giuliano Sangiorgi regala ai suoi follower sui social un intenso messaggio fra nostalgia e incoraggiamento in questi giorni difficili per le restrizioni dovute al contenimento del Coronavirus. «Voglio i miei amici, voglio tutte le mani addosso e i miei baci, quelli dati a chiunque mi sfidi con un sorriso. Voglio fare festa - scrive il leader dei Negramaro - e voglio prendere la moto e andare nei posti pieni di gente e guardarla passare, bere, chiacchierare, litigare e poi fare la pace... e anche senza pace fatta mi andrebbe bene, solo casino, il bel casino di sempre...». Tutte cose che, però, ora non si possono fare. «Sono giorni - prosegue Sangiorgi- in cui ci mancano cose che credevamo non potessero mancarci mai: la normalità... È così tanto noiosa che non abbiamo paura di perderla.

Ma ora è tempo di desiderarla con tutta la bramosia del mondo intero».



Un sentimento condiviso da tanti in queste ore di reclusione forzata e responsabile.



«Mi mancate tutti e mi manca pensare che posso prendere la moto e raggiungervi, ovunque e con chiunque voi siate. Trasformo questa mancanza in buoni propositi, perché sono certo che ci rivedremo tutti in un’esplosione di gioia incredibile e allora voglio farmi trovare pronto... Con tutto l’amore che posso, io vi amo tutti - conclude - perché tutti siete il mondo in cui voglio vivere. forza!!! forza!!!». E sembra quasi di sentire le strofe di una famosa canzone della band: “Torneranno i vecchi tempi / Con le loro camicie fiammanti / Sfideranno le correnti / Fino a perdere il nome dei giorni / Spesi male per contare solo quelli finiti bene / Per non avere da pensare a niente altro se non al mare”.



