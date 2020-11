Gigi Proietti, la diretta dei funerali a Roma. Le esequie alla Chiesa degli Artisti, folla in piazza del Popolo

È il giorno dell'addio a Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso nel giorno del suo 80esimo compleanno. I funerali si terranno nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo alle 13.

Gigi Proietti, la figlia Carlotta: «Papà ha vissuto per il suo pubblico, questo lutto è di tutti»

La diretta

Ore 12.00: Il feretro è arrivato alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. In chiesa sono entrati finora Fiorello, Bruno Conti, guzzanti, maurizio Mattioli, laganà, Enrico Vanzina. "Me viè da piagne... Ma che sarà... Ciao Gigi, esempio di romanità". Questo il lungo striscione affisso dai romani a Piazza del Popolo per omaggiare Gigi Proietti. Accanto, anche una bandiera della Roma, squadra di cui l'attore era tifoso.

Ore 11.00: «Grazie, grazie perché sei stato un costante punto di riferimento, perché hai elevato questo mestiere. Perché mentre tutti parlavano di cultura, tu la facevi. Per averci fatto ridere fino alle lacrime. Perché tu eri il '10' in squadra. E quando dicevi 'A me gli occhì noi ti consegnavamo il cuore e tutta la nostra ammirazione». Così Edoardo Leo, nel suo «saluto composto e scomposto», omaggia Gigi Proietti. Tutti, anche la sindaca, molto commossi, uno dopo l'altro sono saliti sul palco accanto alla bara ricoperta di rose rosse: Marisa Laurito, Pino Quartullo, Valentina Marziali (la prima Giulietta al Globe), Paola Cortellesi («ascoltandoti, da piccola pensavo che Amleto fosse una storia tanto allegra», racconta); Enrico Brignano che, ammette, «dopo il non ci sei» non riesce a mettere la parola «più»; Walter Veltroni, che ne ricorda l'ironia ma anche l'impegno culturale politico. «Tutta la città - conclude Edoardo Leo, citando il sonetto che Proietti recitò in occasione dell'ultimo saluto ad Alberto Sordi - sbrilluccica de lacrime e ricordi. Che tu non sei solo un grande attore. Tu sei molto di più. Sei Gigi Proietti».

Ore 10.45: L'intervento via Skype della sindaca Raggi, in auto-isolamento perchè positiva al Covid. «La città di Roma si stringe attorno alla famiglia di Gigi Proietti. Roma non lo dimentica. Già ci manchi. È il lutto della città, come ha detto la figlia Carlotta», ha spiegato Raggi. Ed ha annunciato: «Quando finirà la pandemia organizzeremo qualcosa di più grande. C'è bisogno di sentirlo ancora accanto a noi».

Ore 10.37: Il feretro è arrivato al Globe Theatre passando per Villa Borghese. Presenti, oltre alla famiglia, molti colleghi e amici dell'attore, come Flavio Insinna, Enrico Brignano, Marisa Laurito. Un lungo, lunghissimo, commosso applauso di 5 minuti ha salutato l'ultima entrata in scena di Gigi Proietti al «suo» Globe Theatre, il teatro elisabettiano che ha creato e guidato per 17 anni nel cuore di Villa Borghese e che ora porterà il suo nome. Ad accoglierlo, nella seconda tappa del corteo funebre attraverso Roma, trasmesso in diretta anche su Rai1, tante maestranze, cittadini, amici e colleghi, dai suoi «allievi» Flavio Insinna ed Enrico Brignano, Massimo Wertmuller, Paola Tiziani Cruciani, Marisa Laurito, Walter Veltroni, tutti fortemente commossi, dai palchetti di legno del teatro.

Ore 10.15: Poi il feretro, attraversando piazza Venezia e via del Tritone, è arrivato a Villa Borghese. In strada sempre più persone che si sono radunate per vederlo passare a fare un ultimo applauso al grande attore.

Ore 10.00: Il carro è arrivato in Campidoglio, ad accoglierlo la moglie Sagitta e le figlie Carlotta e Susanna. Oltre a ersonalità del mondo della politica: «Un giorno di grande dolore per la città - dice il vicesindaco De Vito che prende il posto della sindaca Virginia Raggi, positiva al Covid che si collegherà via skype - per il maestro abbiamo cercato di organizzare una cerimonia dovendo tener conto delle norme anti contagio. Ma sentiamo l’abbraccio spontaneo dei romani presenti col cuore». La sindaca, ha spiegato De Vito, «è a casa asintomatica. Lavora e sta bene, aspettiamo che ritorni».

Dopo un giro intorno alla statua di Marco Aurelio e il saluto militare, scortato dagli agenti, il carro che accompagna l'attore è poi ripartito salutato da un appaluso diretto verso la prossima tappa del suo ultimo viaggio attraverso Roma, il «suo» Globe Theatre a Villa Borghese. A seguirlo, l'auto con a bordo la moglie Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna. La cerimonia funebre si celebrerà nella Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo.

Il programma

Un ultimo saluto per le vie della città nel giorno in cui è stato proclamato dal sindaco di Roma Virginia Raggi il lutto cittadino e la sua Roma è scesa in campo con il lutto al braccio. Il feretro, scortato dalle forze dell'ordine, partito dalla clinica Villa Margherita sulla Nomentana, dove il grande mattatore si è spento, ha raggiunto il Campidoglio per poi proseguire alla volta del Globe Theatre, il teatro shakespeariano fortemente voluto da Gigi Proietti che sarà intitolato all'attore. Il corteo funebre raggiungerà, poi, la Chiesa degli Artisti per le esequie blindate e in forma strettamente privata a causa dell'emergenza covid. Saranno solo 60 le persone che potranno sedersi nella Chiesa di Piazza del Popolo.

Per evitare assembramenti nella piazza del Valadier, ma anche in via del Corso, su piazzale Flaminio e una parte di Villa Borghese, ingressi chiusi e spazi interdetti ai cittadini e alla circolazione. Purtroppo in epoca di pandemia gli sarà negato il bagno di folla di un popolo che ha amato e seguito Gigi Proietti a teatro, in televisione, al cinema. Come era accaduto per Alberto Sordi e Fabrizio Frizzi. La cerimonia sarà trasmessa da Rai1.

