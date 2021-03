Gianni Morandi ricoverato d'urgenza: ustioni a mani e gambe. Il celebre cantante è rimasto vittima di un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie ed è stato portato via in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna riportandi ustioni a mani e gambe. Morandi avrebbe perso l'equilibrio cadendo sul fuoco che ardeva le sterpaglie. Le ustioni più importanti sono state rilevate sulla mano destra ed è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori accertamenti.

«Stava bruciando delle sterpaglie in giardino - raccontano dal suo entourage - quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un'ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l'intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente». Morandi sta bene ma dovrà curare le ustioni che ha riportato alle mani e alle gambe.

Pochi minuti prima dell'incidente il cantante aveva pubblicato su Facebook - dove è un vera e propria star - una foto sorridente mentre era al lavoro in campagna. «11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...», aveva scritto scherzando sulle dimensioni delle sue mani.