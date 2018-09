Giacomo molla Aldo e Giovanni e se ne va a Tv2000

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tv2000 è in crescita. Ha chiuso la stagione estiva allo 0,82% di media registrando il miglior dato stagionale dalla nascita e confermandosi nella Top20 delle emittenti. Al mattino il boom con un 1,70% di share medio, che la porta all’ottavo posto in classifica. La campagna acquisti è andata alla grande. Nessuna cessione, in quanto tutti i volti popolari della rete sono stati confermati. Da Licia Colò con Il mondo insieme (la domenica pomeriggio) a Cesare Bocci con Segreti. Da Arianna Ciampoli a Il mio medico con Monica Di Loreto a Soul di Monica Mondo.Per quanto riguarda i big confermato l’ingaggio di Giacomo Poretti, attore del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e del giornalista Paolo Borrometi, sotto scorta per le minacce ricevute dalla mafia dopo le sue inchieste. I due si uniscono a Paola Saluzzi, Alessandro Sortino, don Luigi Verdi, Simone Cristicchi, Joe Bastianich (del giudice di Masterchef viene mandato in onda il suo tour musicale On the road per la prima volta in chiaro), Beatrice Fazi, don Marco Pozza.Giacomo Poretti è il protagonista della serie tv Scarp de’ Tenis. L’informazione resta sotto la guida del direttore Lucio Brunelli. Paolo Ruffini e Vincenzo Morgante le altre due figure di spicco dell'emittente.