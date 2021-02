Gf Vip, televoto fra Giulia Salemi e Stefania Orlando misteriosamente interrotto: fan in rivolta

Il televoto fra Giulia Salemi e Stefania Orlando è sospeso. I fan del Grande Fratello Vip che provano a votare le concorrenti in nomination questa settimana vengono fermati dall'avviso: «Il servizio televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico». Il problema, al momento, viene riscontrato solo per i voti tramite sito ufficiale, mentre gli altri sistemi per esprimere la propria preferenza - sms, app e smart tv - sembrano essere attivi.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, Maria Teresa Ruta affronta Tommaso e Stefania: «Mi sono... VIDEO La dichiarazione d'amore per Adriana Volpe: «Ma io non lo... GF «Sei felice?», il monologo di Dayane con la matita in... TELEVISIONE Dayane, le lacrime e la richiesta a Giulia Salemi: cosa è... ROMA Rocco Casalino a Un Giorno da Pecora: «Siamo in tanti a sentire... TELEVISIONE GfVip, sui social si discute: «Ecco perché Zenga... GF VIP Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: qual è la sua colpa?... GF VIP Dayane Mello furiosa con Rosalinda al Gf Vip. La scintilla che ha... CANALE 5 Grande Fratello Vip, Zenga e Rosalinda si dichiarano: «Era da...

Gf Vip, Maria Teresa Ruta affronta Tommaso e Stefania: «Mi sono sentita tradita. Ecco perché sono scappata»

Il problema persiste da diverse ore e sui social i fan della Orlando e della Salemi sono in rivolta. I sospetti si concentrano su un possibile tentativo di truccare il televoto, denunciato a più riprese in numerose circostanze nel corso di questa lunghissima edizione del Gf Vip. Al momento nessun comunicato ufficiale è stato pubblicato dalla produzione del reality, che ha sempre smentito le voci sull'alterazione del risultato del televoto da parte di terzi. Il sistema di voto tramite sito, tuttavia, resta ancora off line.

Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio, 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA