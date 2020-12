Gf Vip . Pierpaolo Pretelli, gli autori lo convocano nel cuore della notte. Lui incredulo: «Che succede?». Su Twitter, spopola un video tratto dal live del Gf Vip che riguarda l'ex velino. Nel filmato, Pierpaolo Pretelli si sta mettendo a letto, insieme all'amico Andrea Zelletta. Sono le tre di notte e all'improvviso la voce del Gf irrompe nella Casa.

«Pierpaolo in confessionale», annuncia uno degli autori. Pretelli e Zelletta ridono per l'orario insolito. A quel punto, il Grande Fratello inizia a scherzare con il concorrente lucano chiamandolo in continuazione, con diverse intonazioni: «Pierpaolo, Pierpaolo...».

Pretelli e Zelletta esplodono in una risata. «Siete impazziti?» fa segno l'ex velino, tra l'incredulo e il divertito. Il filmato fa il giro del web. Immediati i commenti dei fan: «È tardi pure per gli autori...». Risate social.

