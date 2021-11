GF Vip, i nomi dei nuovi inquilini che entreranno nella casa lunedì: «Altri dieci»

GF Vip: ecco i nomi dei nuovi inquilini che entreranno nella casa lunedì «Altri dieci». L'ufficializzazione è arrivata durante la diretta di venerdì, da Alfonso Signorini che ha annunciato l'ingresso di nuovi concorrenti.

Lunedì prossimo nella casa del Grande Fratello entreranno nuovi Vip, ad annunciarlo Alfonso Signorini: «Lunedì entreranno nuovo concorreti ma non saranno i soli, ne entreranno almeno altri dieci. Tra l'altro i concorrenti non sanno che il grande fratello non terminerà a dicembre ma a marzo».

Non c'è l'ufficilità sui nomi ma secondo i rumors di questi giorni sarebbero printe ad entrare: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino su tutte. Della loro quarantena si è parlato ovunque, ma tra le previsioni di entrata, se non proprio questo lunedì ci sarebbero anche Vera Gemma, Nathalie Caldonazzo (fonte dagospia).

Tra le possibili partecipazioni anche il ritorno di Valeria Marini e di alcuni tronistri come Giulio Raselli e Giulia Cavaglia. Come dicevamo sono solo indiscrezioni, bisognerà attendere lunedì per avere i nomi ufficiali.

EDIT DEL 20/11/21 : A quanto risulta alla redazione di Leggo, Giulio Raselli e Giulia Cavaglia non entreranno nella casa più spiata d'Italia. I due tronisti non entreranno nella Casa, mentre sono confermati gli ingressi di Maria Monsè e Nathalie Caldonazzo.