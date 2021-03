Grande Fratello Vip, le pagelle dei finalisti: Tommaso e Dayane verso la vittoria, ma occhio alle sorprese

La porta rossa della casa più spiata d'Italia si chiuderà stasera per l'ultima volta. Dopo 169 giorni giunge al termine la quinta edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia di questo reality. Dal 14 settembre ad oggi, la trasmissione di punta di Canale 5 ha tenuto compagnia a milioni di spettatori con le storie dei "vipponi" in gara, alternando momenti di grandissima attenzione mediatica a qualche scivolone francamente evitabile. Stasera l'atto finale: solo uno fra Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta porterà a casa il montepremi, dopo 5 mesi e mezzo sotto l'occhio indiscreto delle telecamere nella casa di Cinecittà.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, un topo invade lo studio: Alfonso Signorini scappa... GF VIP Gf Vip, confessione choc di Dayane: «Sono innamorata di... GF VIP Stasera in tv, GF Vip, la finale: Dayane contro Tommaso? Ecco il toto... COLPO DI SCENA GF Vip, Rosalinda “asfalta” in diretta Massimiliano... STAR TV Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per Rosalinda».... LA POLEMICA "Non è la D'Urso", Caterina Collovati accusa... CANALE 5 Zenga, a Live non è la D'Urso l'atteso incontro con i...

Gf Vip, le pagelle dei finalisti

Tommaso Zorzi, il vincitore annunciato di questa edizione del Gf Vip, si gioca la vittoria con Dayane Mello, altro personaggio molto amato dal pubblico italiano (e non solo). Ma attenzione anche a Sefania Orlando, in grado di vincere numerosi televoti nel corso del reality e apprezzata in modo "trasversale" da telespettatori di ogni fascia d'età. Poche speranze per Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, validissimi personaggi di questa edizione, ma privi di quel guizzo in grado di portarli in cima alle preferenze del pubblico.

Andrea Zelletta, voto 7

Da comodino a colonna è un attimo. L'ex tronista Andrea Zelletta ha faticato non poco per liberarsi dall'etichetta affibbiatagli dai social, che lo hanno a lungo accusato di non schierarsi mai, risultando utile - appunto - come un «comodino» (soprannome inventato dall'influencer Marco Marfella, in arte "Il Menestrelloh"). Con il tempo Zelletta ha trovato il suo posto all'interno del gruppo, diventandone elemento imprescindibile. Nel mezzo uno strano gossip (mai chiarito) sulla fidanzata Natalia e qualche lacrima versata. Andrea va premiato per lo sforzo, per le «decine e decine di provini fatti», per il coraggio di sfidare Tommaso nel primo televoto della finale. Verrà eliminato e uscirà da eroe. Anzi, da colonna di questo reality.

Pierpaolo Pretelli, voto 7,5

Diciamoci la verità: senza le due love story (una potenziale, l'altra andata in porto) difficilmente Pierpaolo Pretelli sarebbe arrivato fino in fondo. Eppure l'ex "Velino" è lì, a un passo dal traguardo. In principio fu Elisabetta Gregoraci e quella «amicizia speciale» che sapeva tanto di due di picche da parte dell'ex signora Briatore. Poi è arrivata Giulia Salemi e una relazione che sembra avere tutti i crismi di un grande amore. Volente o nolente, Pierpaolo si è così guadagnato spazio praticamente in ogni puntata del Grande Fratello Vip. Non basterà a vincere, ma il buon Pretelli si porta di certo a casa la palma di "concorrente ideale" per ogni reality show in Italia.

Dayane Mello, voto 8

Quella di Dayane Mello all'interno della casa del Gf Vip è stata un'avventura dai mille volti. Provocatrice, stratega, figlia abbandonata, mamma single, donna innamorata: Dayane è stata tutto e il contrario di tutto. Forse proprio per questo piace e fa discutere, raccoglie voti (molti dal Brasile, si sospetta) ed è una seria candidata alla vittoria finale. Nella parte finale del reality la modella sudamericana è stata colpita da un brutto lutto (la scomparsa del fratello Lucas a soli 27 anni), ma lei ha deciso di restare in gioco fino alla fine, regalando ulteriori colpi di scena. Prima rivela di essersi innamorata di Rosalinda, poi la manda in nomination. Un fiume in piena, difficile da comprendere anche per i più avvezzi alle logiche da reality. Sarà la vittoria dell'imprevedibilità?

Tommaso Zorzi, voto 8,5

Comunque vada, Tommaso Zorzi ha già vinto. Sui social era una star, ora lo è anche in tv. Negli ambienti delle produzioni televisive si vocifera che per lui siano già pronti grandi progetti, magari sulla falsariga del "Gf Vip Late Show", che l'influencer milanese ha condotto in questi mesi dall'interno della casa. Ma Tommaso non è solo uno showman: ha mostrato la sua umanità, le sue fragilità, la sofferenza per un amore non corrisposto. E ha una schiera di fan pronti a sostenerlo fino alla fine. Non è mancata qualche defaillance, un paio di nomination sanguinose (come quella costatata l'eliminazione a Maria Teresa Ruta), ma nel complesso il suo percorso nella casa resta quello più apprezzato dal pubblico.

Stefania Orlando, voto 9

Il voto più alto va a Stefania Orlando. Grazie al Gf Vip la conduttrice è stata in grado di dare nuova linfa vitale alla sua immagine. Non è un personaggio "semplice" la Orlando, anzi. Velenosa, a volte pettegola, ma sempre equilibrata nei giudizi, in grado di dire la cosa giusta al momento giusto. A 54 anni Stefania ha la freschezza di una ragazzina, unita alla solidità della donna affermata. Un personaggio "trasversale", capace di intercettare i gusti di un pubblico che spazia in ogni fascia d'età. Per vincere servirà un'impresa, ma Stefania ha tutte le carte in regola per dare filo da torcere ai favoriti. E, in ogni caso, fuori ha un esercito di "viperelle" (questo il nome dei suoi fan) pronte ad acclamarla.