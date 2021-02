Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip , il brutto gesto di Carlotta Dell'Isola dopo la morte del fratello di Dayane Mello. Fan furiosi: «Rispetta il lutto». Ieri, la notizia improvvisa della morte di Lucas, il fratello 27enne di Dayane Mello. Nella Casa i concorrenti sono ancora sottochoc, stretti vicino alla modella brasiliana.

Gli inquilini hanno cercato in tutti i modi di far sentire la loro vicinanza a Dayane, abbracciandola, cucinandole i suoi piatti preferiti e facendo volare delle lanterne cinesi in ricordo di Lucas. Ma c'è un gesto di una ex concorrente che ha fatto infuriare i follower su Twitter. Si tratta di Carlotta Dell'Isola. Oggi nelle stories di Instagram, l'ex volto di Temptation Island ha risposto a una serie di domande poste dai fan. Tra i quesiti, un utente le ha chiesto cosa pensasse di Andrea Zenga. Ma la risposta ha spiazzato tutti: «Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L'amicizia non sa cos'è. Noioso».

La frecciata al veleno ha fatto sobbalzare i fan in questo momento di lutto nella Casa. La risposta al vetriolo ha fatto subito il giro del web. Immediati i commenti: «Quella che si professava tanto amica di Dayane. Sensibilità e tatto zero. Tesoro il gioco è nulla, la vita vera è altro. Rispetta il momento». Tra i commenti anche quello di Gaia Zorzi: «Potevi dirlo nella Casa, servivano dinamiche».

A onor del vero, in una risposta, Carlotta ha dedicato un pensiero affettuoso a Dayane Mello. Ma i follower non le hanno comunque risparmiato le critiche, giudicando fuori luogo un commento del genere in questo momento. Alla fine, l'ex gieffina ha cancellato la story al vetriolo.

