Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa Ruta. Indignazione social: «Vergognoso»

Maria Teresa Ruta ha avuto una vera e propria crisi di nervi nel corso della settimana appena trascorsa nella casa del Gf Vip. La conduttrice, in lacrime, ha urlato contro i coinquilini: «Mi sono rotta i cog***ni, basta. Sono una persona e se sbaglio pago, votatemi. Basta. Posso essere una volta, dopo 120 giorni, un po' incazzata? Sono fatta così, non posso cambiare». In puntata, Alfonso Signorini ha chiesto alla Ruta le ragioni di questo sfogo: «Ho chiesto subito scusa a tutti - ha detto la conduttrice - io ce l'ho con me stessa, non con loro». Ma a indignare il pubblico è stato un gesto del conduttore, che a inizio puntata - dopo aver mostrato le immagini della crisi di Maria Teresa - ha fatto un'imitazione dello sfogo, ripetendo la parola «basta» con lo stesso tono.

Ho visto veramente Signorini scimmiottare il crollo nervoso di una donna di sessant’anni? No dai forse sono io a essere sotto effetto del sushi ancora, non può essere vero.#GfVip — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) January 18, 2021

Sui social è partita una valanga di commmenti contro Signorini. «Ho visto veramente Signorini scimmiottare il crollo nervoso di una donna di sessant’anni? No dai forse sono io, non può essere vero», scrive un utente su Twitter. «Patetica imitazione di Signorini, vergognosa», aggiunge un altro. In molti hanno giudicato il gesto fuori luogo, oltre che di cattivo gusto nei confronti di una donna in un momento di profonda fragilità.

