Gf Vip, Signorini su tutte le furie contro i vipponi: «Se la produzione non prende provvedimenti me ne vado»

«Qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi va preso». È questa la richiesta di Alfonso Signorini alla produzione del Gf Vip al termine delle nomination aperte. Il caos scoppia nella stanza a seguito delle parole che sono volate tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Le due vippone non si sopportano e la cosa è nota da molto a tutti ma ultimamente si è arrivati veramente ai ferri corti. Nelle scorse ore al centro della bagarre ci è entrato anche Giacomo Urtis che ha confidato all'influencer che aveva segreti scottanti riguardanti l'ex di Non è la Rai facendo riferimento a dei regali molto costosi che l'ex di Pago si sarebbe fatta fare da un suo amico. Uno scivolone veramente poco galante che stasera riaccende la polemica in diretta che riesplode proprio durante le nomination.

Gf Vip, Signorini perde le staffe con i vipponi

Durante il confronto Signorini prova invano a richiamare tutti all'ordine ma nessuno lo ascolta. «Adesso basta siete dei maleducati, vi sto chiedendo di stare zitti e voi dovete ascoltarmi non perchè sono il conduttore ma perchè dovete rispettare il mio lavoro, sennò io non mi collego più con voi ma con le persone a casa con cui sicuramente potrei avere un dialogo più intelligente». Soleil dal suo podio annuisce aggiungendo «è osceno», ma Alfonso è su tutte le furie e non la fa passare liscia neanche a lei. «Guarda che è osceno anche da parte tua. Inutile dici di si Sole anche tu non stai mai zitta e mi parli sempre sopra». Per l'influencer non le resta altro che sistemarsi i capelli e dire la sua nomination, che è Gianmaria e la polemica si riaccende. Poi Urtis, dopo aver chiesto scusa a Miriana per le parole veramente poco eleganti che le aveva riservato la nomina lo stesso e gli animi si riinfiammano con una Valeria Marini assolutamente contraria a quel nome fatto dal suo compagno. Sophie nomina Soleil e si continua a chiacchierare, anche se in modo più contenuto visto l'intervento obbligato del conduttore.

L'appello del conduttore alla produzione

Ma la questione esplode quando a dover dare il nome del vip da mandare al televoto è Lulù Selassiè. Il nome è scontato: Soleil Sorge. «La nomino perchè tutte le cose che lei dice agli altri in realtà dovrebbe dirle per lei». L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non accetta le parole della Selassiè e replica ma Signorini rimanda tutti in salone mentre la fidanzata di Manuel continua a insultare Sole: «Sei un ignorante e non stai mai zitta» poi mentre lascia la stanza le sfugge una parolaccia forte e chiara e il conduttore perde le staffe. La richiesta è immediata e Signorini vuole che la produzione prenda provvedimenti verso i ragazzi. «In tre anni di conduzione non mi è mai capitato di avere un gruppo così irrispettoso. O si prendono dei provvedimenti o mene vado io»