Gf Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: «Sono innamorato di te. Ho nascosto tutto per non far soffrire Delia»

I muri cominciano a crollare. Tra Soleil Sorge e Alex Belli è amore. Sono loro stessi a confidarselo al termine della diretta di ieri sera del Gf Vip. Alfonso Signorini ieri ha scavato ben bene e ha fatto uscire la verità. Se Soleil aveva confermato, su provocazione del conduttore, che in effetti si frenano per le telecamere, Alex smentisce tutto furioso. «Vivo con te 24 ore su 24 senza nessun tipo di remora. Pensi che le telecamere possano frenarmi? No». Risposta che ha dato molto fastidio l'influencer e ha fatto scoppiare una lite tra i due. Al termine della puntata i due si appartano per chiarirsi. «Mi hai visto stranita perchè hai detto una cavolata “le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato”. Non giochiamo così lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio, per non infangare nulla. Tu però non devi farti girar le scatole se io ho l'occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata di te. Poi ricorda che quella che passa peggio sono io».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli furioso con Soleil Sorge: «Pensi che una... GF VIP Gf Vip, Sonia Bruganelli avvisa Soleil: «Attenta! Alex e Delia... TELEVISIONE Gf Vip, Delia sconvolta dal bacio passionale tra Alex e Soleil: ecco... TELEVISIONE Gf Vip, tra Soleil e Alex la «chimica professionale»... TELEVISIONE GF Vip, Sophie sta male? La concorrente pallida e con pressione... TELEVISIONE GF Vip: Adriana Volpe attacca Soleil e Alex Belli. Cosa pubblica... CANALE5 Gf Vip, la storia tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge finisce... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, tra Soleil e Alex è amore

C'è da ricordare, che entrambi sono impegnati. Se Alex ha Delia, sua moglie (anzi sua promessa moglie) fuori ad aspettarlo, l'ex di Uomini e Donne ha un uomo misterioso con il quale aveva da poco iniziato ua relazione prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma poco conta di fronte a questa passione travolgente. Alle parole di Soleil, Alex si dice stanco del triangolo che si è creato tra loro due e la moglie Delia Duran. «Le cose nostre sono nostre punto e basta. Eravamo in diretta e tu avevi l'occhio giudicante. Ho i nervi a fior di pelle. Allora devo uscire da qui, perchè non riesco a stare qua. Alla fine però io e te ci dobbiamo sorbire le stesse cose e a me segnano. Sono stufo che da mesi siamo dentro questo triangolo». A mettersi in mezzo ci ha pensato poi Sophie Codegoni.. L'ex tronista prima è andata da Alex per avvertirlo che secondo lei Soleil è ormai realmente presa da lui e non digerisce più i suoi continui "giochetti" di parole con questa «chimica artistica» e poi è corsa dalla Sorge per appartarsi con lei. «Anche Alfonso mi ha chiesto se ci tratteniamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere. Almeno io mi modulo per quelle».

Gf Vip, Alex Belli furioso con Soleil Sorge: «Pensi che una telecamera possa fermarmi?»

Il chiarimento

Alla fine però Alex e Soleil si sono ritrovati nella sauna e le parole dell'attore sono sembrate una vera e propria dichiarazione.

«Tu pensi che le telecamere mi frenerebbero se ci fosse qualcosa in più? Lascia andare il cuoricino tesoro. Il problema ce l'abbiamo qua dentro noi due. Non lo chiamiamo problema, diciamo che tra noi c'è stata una complicazione. certamente non è una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici». Poi l'ex di CentoVetrine spiega l'atteggiamento da lui assunto durante la diretta. «Io per la prima volta stasera sono entrato in protezione perchè non voglio far soffrire Delia». Che ci stia ripensando e voglia salvare il suo matrimonio? No non pare proprio. «Perchè dubiti di me? Tu hai già capito... Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontami mi manca la terra sotto i piedi, lo capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te ma non riesco. L'altro giorno quando guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa».

Gf Vip, Delia sconvolta dal bacio passionale tra Alex e Soleil: ecco come ha reagito. L'accusa di Guenda Goria

La dichiarazione d'amore

E poi arrivano le rassicurazioni. «Con te sono vero e non sto fingendo. Se ho detto delle frasi l'ho detto per protezione e per non ferire qualcuno». Fuori e dentro la casa ormai sono tutti certi che la storia della chimica artistica non stà più in piedi e non ci crede manco più Alex. «Vogliono la verità? Pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non pensando che la cosa potesse sfuggirci di mano... Perchè vuoi farmi dire questa roba qui? Leggi i miei occhi ti prego sai già tutto. Tu vuoi fari dire tutto. Siamo su un treno ad alta velocità che non riusciamo nemmeno più a gestire. Se io mi sono innamorato di te è per questa tua dolcezza, e per mille altre sfaccettature di cui non posso più fare a meno». Allora il marito di Delia propone una soluzione: «I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado via da qui. In questo secondo caso ti lascerei fare il tuo percorso e sono sicuro che staresti molto meglio. Non voglio segnarti con le mie vicende che non ti appartengono e mi dispiace. Tu in due settimane mi dimentichi. Se una cosa non la sai gestire forse è meglio che vada via. E io ripeto che non riesco più a gestire la cosa che abbiamo»