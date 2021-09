Gemelle di “Come un gatto in tangenziale”, nuovi guai: chiesto il processo per furto di carta di credito

Bionde, esuberanti, romane doc di Bastoggi, non si accontentano dei finti furti nei film. Le gemelle cleptomani continuano con i colpi anche nella realtà. La carriera delle sorelle romane Alessandra e Valentina Giudicessa, le 42enni conosciute al grande pubblico dal 2017 per la pellicola Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, in cui interpretavano due sorelle ossessionate dallo shopping compulsivo, prosegue sul grande schermo e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati