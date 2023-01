Gallo: «Vi racconto i miei anni 80»

Un invito alla spensieratezza, un’occasione per ritrovarsi e per festeggiare la vita in una colorata e stroboscopica atmosfera anni ’80, con un po’ di musica giusta e tanti ricordi. Non sono stati solo i boomer ad apprezzare lo spettacolo di Massimiliano Gallo intitolato “Stasera. Punto e a capo” che, tra palloncini colorati, canzoni e ricordando abitudini e oggetti di gioventù di una decade ormai lontana, inaugura la stagione teatrale del Teatro comunale di Ceglie messapica domenica 8 gennaio, chiudendo questo fortunato tour con tutte le tappe sold out. Gallo è un attore di successo, conosciutissimo dal grande pubblico, protagonista di alcune delle serie tv più seguite andate in onda sulla Rai come, “Vincenzo Malinconico. Un avvocato d’insuccesso”, personaggio tratto dai libri di Diego De Silva, “Imma Tataranni. Sostituto procuratore» e ancora “O bastardi di Pizzo Falcone” e “Filomena Marturano”. Lo spettacolo è un revival di musica e racconti da condividere con gli adolescenti di un tempo e perché no, anche con quelli di oggi i cosiddetti millenial che, come dichiara Gallo, hanno dimostrato di essersi appassionati alla pièce: «è uno spettacolo magico in cui lo spettatore inizia a viaggiare con gli occhi, ciò che ho apprezzato di più è stata la risposta di molti ragazzi tra i 18 e i 19 anni. Mi hanno scritto di aver invidiato il nostro modo di aggregarci e stare insieme in un’epoca in cui si passava molto tempo insieme, spesso senza far nulla e soprattutto senza telefonini». Dal telefono con la rotella e il lucchetto che impediva le telefonate, alle musicassette da riavvolgere con la matita; dal Postalmarket al Crystal Ball, ritornato sul mercato ma che, si sa, non è più come quello di una volta. Sul palco, Shalana Santana nei panni di una disc jokey chiacchiera con gli ascoltatori che riportano alla mente ricordi di quegli anni: la vittoria del Napoli con Maradona e Ciro Ferrara, la caduta del muro di Berlino, ma anche le problematiche quotidiane, gli amori a distanza, la libertà limitata da adolescenti e la tanto agognata ed inesistente privacy durante una telefonata a casa. La musica, grande protagonista della serata, vede Pina Giarmanà e lo stesso Massimiliano Gallo, accompagnati da cinque musicisti sul palco, cimentarsi in una serie di grandi classici nostrani e internazionali, gli stessi che hanno segnato l’adolescenza di milioni di italiani facendo da colonna sonora agli appuntamenti con gli amici al muretto sotto casa o alle uscite più romantiche. «Nello spettacolo racconto come se ci fosse un amico davanti il modo di vivere di quegli anni, - sottolinea Gallo – erano anni iconici e fichi in cui abbiamo creduto in un cambiamento, sognato la pacificazione mondiale. Come dimenticare il primo McDonald a Mosca, la caduta del muro di Berlino?».

Lei ha asserito che per ricominciare a volte si dovrebbe fare un passo indietro. Cosa significa?

«Mettere un punto e a capo per fare un passo indietro si può. Dovremmo farlo per provare a fermare questa voglia di correre. E fermarci a condividere ricordi ed epoche bellissime cercando di riscoprire e apprezzare tutte quelle consuetudini belle, al tempo normali, che oggi appaiono impensabili».

Questo spettacolo sembra offrire una nuova versione di Lei, è quella più realistica?

«Credo di sì perché mi racconto, canto, mi diverto con il pubblico. È un viaggio negli anni della mia adolescenza e le riflessioni che ne sono venute fuori sono tante. C’è tanta magia ma anche tanta nostalgia di anni belli che non ritorneranno». La sua carriera ha avuto un’escalation, dal cinema alla tv al teatro, dove si sente più a suo agio?

«Il teatro è la mia casa. Il mio rifugio. 35 film e 15 serie tv mi fanno venir spesso il bisogno di incontrare il pubblico e, in genere, almeno 3 mesi all’anno li dedico al teatro altrimenti si rischia di diventare una macchina, si perde un po’ di lucidità e freschezza. Il teatro oggi è l’unico modo per ritrovarsi, è ciò che ho notato anche dopo la pandemia, i teatri sono affollati. È l’unico luogo di scambio».