Estate 2023: a Parco Gondar i concerti di Lazza, Tananai, Sferaebbasta, Salmo e Luché. Ecco il programma e le date

Tutto pronto (o quasi) per l'estate 2023 e Parco Gondar a Gallipoli annuncia giù i primi concerti. Sul palco Lazza, Tananai, Sferaebbasta, Salmo e Luché. Ecco le date. Ma la musica inizia già col grande evento di Pasquetta.

Gli appuntamenti

Oltre all’ormai storico appuntamento fisso con il Festival di Pasquetta, lunedì 10 aprile, il cui programma sarà pubblicato tra qualche giorno, si lavora già ai grandi appuntamenti musicali dell’estate 2023: reduci dal recente successo nella 73esima edizione del Festival di Sanremo i live di Lazza (6 agosto) e Tananai (8 agosto), mentre dalla scena trap - rap italiana si esibiranno sui nostri palchi i top player SferaEbbasta (9 Agosto), Salmo (16 agosto), Luchè (18 agosto).

Il cartellone del Parco

L'estate 2023 sarà caratterizzata da un'impronta che si dirige verso i grandi festival europei, ricchi non solo di grande musica ma di intrattenimento su più livelli. E, come ormai consuetudine all’interno della programmazione, sono in cantiere inoltre eventi dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alla letteratura, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 30mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.

Il già collaudato Luna Park di Pasquetta tornerà a divertire grandi e piccini in estate per la nuova edizione del Fish And Gin Festival, in cui il divertimento del Luna Park si coniuga con il primo evento dedicato al Gin e alle sue tante declinazioni e allo street food di qualità, che per l’occasione trasformerà il Parco Gondar in un grande agorà all'aperto con grandi ospiti, masterclass, e intrattenimento.

Spazio anche allo sport, con la seconda edizione dell’“Apulia Sport Convention", la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento di due giorni, 2 e 3 settembre, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.