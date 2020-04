Francesco Totti su TikTok, balletto con i figli sulle note di Vasco

Francesco Totti sempre più social. Incuriosito e stimolato dai figli adolescenti, il leggendario ex capitano della Roma ha deciso di cimentarsi anche con TikTok.

Il 'battesimo' di Francesco Totti sul social più in voga tra gli adolescenti è avvenuto con un video molto particolare. L'ex numero 10 della Roma, in compagnia dei figli Cristian, Chanel e Isabel, si è cimentato con un divertente balletto sulle note di uno dei brani più celebri di Vasco Rossi: 'Come nelle favole'. I risultati sono opinabili, ma intanto Francesco Totti si è divertito molto insieme ai figli avuti dalla moglie Ilary Blasi.

