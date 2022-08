Francesco Renga in concerto ad Altamura. E poi festival, "Notti verdi" e musica nei borghi: ecco cosa fare stasera in Puglia

Fine estate all'insegna di un grande live sul palco di Altamura con il live di Francesco Renga. Ma anche stornelli e "Notti verdi" e appuntamenti musicali sulle piazze e tra i vicoli dei borghi pugliesi. Ecco tutti gli appuntamenti imperdibili di oggi, martedì 29 agosto.

Lecce e provincia

Canzoni delle donne e canzoni sulle donne, ecco il fil rouge di “Fior di tutti i fiori”, il festival internazionale dello stornello Città di Copertino, giunto quest’anno alla settima edizione (direzione artistica di Nico Berardi): appuntamento oggi alle 20.30 in piazza Castello a Copertino.

A Castiglione d'Otranto nel vivo la Notte Verde 2022. Seconda serata di preludi quella di stasera all’interno della tre giorni del “Capodanno Contadino” organizzato nelle strade e nelle piazze di Castiglione d’Otranto da Casa delle Agriculture Tullia e Gino Odv e Casa delle Agriculture cooperativa agricola.

Una “Notte in giallo” invece a Racale sul tema della follia. Torna la manifestazione organizzata da Indisciplinati in collaborazione con il Comune, una serata all’insegna dell’arte e della musica tra i vicoli del centro storico e nella biblioteca comunale.

Brindisi e provincia

Questa sera a Mesagne alle ore 21, nell’Atrio del Castello comunale, l’associazione “Enjoy” presenta il concerto “Salento Clarinet Family”: spettacolo con i musicisti del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce diretti dal maestro Roberto Rosato. Sempre a Mesagne e sempre questa sera alle ore 19.30 presso Masseria Canali verrà presentato il libro “Ppp, Pasolini prima di Pasolini” di Trifone Gargano. Dalle ore 21, la serata a Masseria Canali prosegue con il gruppo musicale “Anonimus” (pop, cover italiane) e la band “Why” (pop/rock, brani italiani e stranieri).

Al via a Brindisi la tradizionale rassegna evocativa Medieval Fest che si svolgerà, come consuetudine, all’interno dei festeggiamenti dei Santi Patroni Teodoro e Lorenzo. Alle 20, presso la Basilica Cattedrale, è in programma la conferenza “Fortuna e declino dell’ordine dei Canonici del Santo Sepolcro attraverso le testimonianze monumentali” con Mirko Santanicchia (Università di Perugia)

Farà tappa questa sera a Ceglie (ore 21) “Brindisi Performing Arts, festival di arti performative d’inclusione sociale: in piazza Plebiscito si esibirà il duo Ebbanesis

Taranto e provincia

Continua con successo il programma del 19° Festival internazionale della fisarmonica Città di Massafra “Terra delle Gravine”. Per il nono appuntamento in programma, questa sera, alle 20,30 nella piazza d’Armi del Castello Medievale, protagonista la formazione italiana “Acco Trio”, composta da Lorenzo Albanese, Gabriele Corsaro e Luca Colantonio.

Bari e provincia

Allo stadio D'Angelo di Altamura, a partire dalle ore 20.30, concerto totalmente gratuito di Francesco Renga. Il cantautore italiano delizierà la platea con i suoi singoli più significativi, su tutti "Angelo" dedicato alla figlia. Si raccomanda di arrivare sul luogo con largo anticipo.

Un borgo "di libri e canzoni": Marco Frittella, famoso giornalista di Rai1, sarà il protagonista della terza edizione della rassegna culturale. L'appuntamento è fissato per le ore 21 a Rutigliano.

Il sindaco Antonio Decaro, l'assessore alla cultura Ines Pierucci, e il direttore artistico Emanuele Arciuli salgono sul palco di Torre quetta al tramonto per l'ultimo appuntamento di Bari Piano Festival con una lunga lista di ringraziamenti a chi ha lavorato dietrole quinte per la realizzazione del festival. A seguire al piano l 'austriaco David Helbock che omaggia il compositore per film John williams introdotto dal pianista Alceste Ayroldi.