Cabaret e musica per l’ultimo sabato agostano sotto i cieli stellati di Taranto, Alberobello e Polignano a Mare con protagonisti, rispettivamente, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli, Francesco Gabbani e Antonella Ruggiero.

Risate con "Ancora?"

Oggi alle 21 al Mon Rève Resort di Taranto, per l’“Orfeo Summer Festival 2022”, saranno dunque Paolantoni e Sarcinelli a salire sul palco per uno spettacolo il cui filo conduttore è la parola “Ancora?”. Ci saranno situazioni e personaggi diventati ormai veri e propri “cult” per il pubblico, ma con diverse novità.

Ad accompagnarli una band formata da due eclettici musicisti, che sembrano voltare pagina ai vari “quadri” dello spettacolo, ironico e divertente ma con una punta di cinica amarezza. In scena una serie di provini durante i quali si alternano i personaggi interpretati dai due attori che si scambieranno anche nel ruolo del regista. Non mancheranno i surreali monologhi di Francesco Paolantoni, tra luoghi comuni e rilettura dei classici.

Gabbani e il suo “Volevamo solo essere felici” tour

Ad Alberobello, invece, ci sarà l’unica unica tappa regionale del tour estivo di Francesco Gabbani che presenterà il suo disco più recente, “Volevamo solo essere felici”. L’appuntamento, alle 21.30 in piazzale Biagio Miraglia, rientra nella rassegna “Trulli Viventi 2022”.

Sul palco sarà accompagnato da una band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra). Il nuovo album dell’artista, che nel 2017 vinse il Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma”, è un lavoro di analisi personale e soggettiva.

«Ma in continuità col percorso artistico e professionale del cantautore – si legge nelle note - rappresenta uno step successivo. Infatti, rispetto al precedente disco “Viceversa”, nel quale c’era al centro il confronto con la percezione altrui, questa nuova raccolta tocca il tema dell’introspezione psicologica, usando le canzoni come microscopio per indagare se stessi e le vibrazioni interiori.

Ad alcuni brani energici si alternano pezzi più riflessivi, sempre nel segno di una ricercatezza nei testi, che si sposano sempre con melodie particolarmente raffinate, così come gli arrangiamenti, caratterizzati dall’impiego di archi e strumenti non campionati, in grado di restituire un più genuino colore musicale».

Antonella Ruggiero, “Una voce, una fisarmonica”

Antonella Ruggiero, in duo con il fisarmonicista Renzo Ruggieri, sarà invece la super ospite di “Ad Libitum – La grande musica a Polignano”, rassegna organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. L’appuntamento, intitolato non caso “Una voce, una fisarmonica”, è alle 21.30 nell’atrio del Museo Pino Pascali di Polignano a Mare.

Antonella Ruggiero è una delle voci più versatili del panorama italiano e nel corso della sua brillante carriera ha raccontato e seguito l’evoluzione dei costumi e del gusto del grande pubblico, sia quando era “Matia” con i Matia Bazar (con cui ha incantato per cinque volte Sanremo – vincendo l’edizione del 1978 con “E dirsi ciao” – e condiviso una lunga carriera artistica) che nel corso di una importante carriera da solista.

Oltre che i suoi brani, l’artista reinterpreterà in chiave jazzistica alcune delle canzoni italiane più significative, grandi successi composti dal 1915 al 1945.