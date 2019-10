Francesco Monte imita Cesare Cremonini a Tale e Quale Show. Il cantante: «Non sono Miguel Bosé»

Dopo averci provato con Mahmood prima e Ed Sheeran poi (vincendo la puntata), Francesco Monte a Tale e Quale Show questa volta ha imitato Cesare Cremonini, ma la performance ha lasciato a desiderare i giudici che hanno criticato l'esibizione sia per le movenze ma soprattutto per il trucco. Monte infatti non somigliava affatto a Cremonini. Lo stesso cantante, che stava guardando il programma in diretta, ha commentato così su Twitter: «Fidati di me, non sono Miguel Bosè! Ti voglio bene lo stesso però!», ha scritto divertito.

Fidati di me, non sono Miguel Bosè! 😂 Ti voglio bene lo stesso però! ❤️❤️❤️ ciao a tutti! #talequaleshow @RaiUno — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) October 4, 2019

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monte ha trovato però l'approvazione dei fan. Seppur tutti concordi sul trucco, i complimenti sono tutti per l'intonazione. «La voce stupenda ma il trucco stasera era lascia un po desiderare #FrancescoMonte», hanno commentato sul profilo Twitter della trasmissione di Rai 1. «Questa trasmissione è fata così, ogni settimana è diversa per tutti, dipende dalla voce del cantante da imitare e dal trucco, comunque #FrancescoMonte è stato bravo», scrivono ancora.