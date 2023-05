Francesco Giorgino, chi è il giornalista pugliese nuovo direttore dell'Ufficio Studi. Da Telesveva alla Rai, ha anche una cattedra universitaria

Francesco Giorgino è il nuovo direttore dell'Ufficio Studi della Rai. Il Consiglio d'Amministrazione con tre voti favorevoli, tre contrari e un astenuto, ha formalizzato le nuove nomine in Rai. Tra i volti nuovi alla guida della Rai c'è anche un pugliese. Giorgino è nato ad Andria l'8 agosto 1967.

Chi è Francesco Giorgino

Ha iniziato la propria attività da giornalista ancor prima del diploma, con Telesveva, nota tv proprio di Andria, attualmente con frequenze regionali.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bari, ha collaborato con Il Popolo e il Globo. L'assunzione in Rai nel 1991 per la trasmissione Unomattina. Negli anni 2000 diventa un volto più o meno stabile del Tg1, alternandosi tra l'edizione delle 13.30 e quella delle 20 (anche dal 2010 in poi). Nello scorso giugno - secondo indiscrezioni per alcuni presunti screzi con la direttrice Monica Maggioni - l'ultima edizione del Tg1 condotta, poi il passaggio alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Ha condotto il tg1 in occasione dell'edizione straordinaria con l'annuncio della fumata bianca per Papa Francesco. E ha anche condotto un Dopofestival di Sanremo (nel 2002, con Simona Ventura).

È stato professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione de La Sapienza di Roma - dove vive stabilmente - e dal 2013 è docente della Luiss (sempre a Roma). Una forte passione per il calcio: è tifoso della Juventus e della "sua" Fidelis Andria.

Suo fratello, Nicola (avvocato) è stato sindaco di Andria - con Forza Italia - per nove anni, dal 2010 al 2019, e presidente della Bat per tre anni.