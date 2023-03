In questi 10 anni di carriera Francesca Michielin, una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana, ha mostrato tutta sé stessa: un’artista completa, una ragazza piena di sogni e ambizioni, una donna consapevole e matura. Francesca riabbraccia il suo pubblico e presenta live per la prima volta, i brani inediti di “Cani Sciolti”, il nuovo disco pubblicato di recente per Columbia Records/Sony Music Italy, insieme ai suoi grandi successi con lo show “Bonsoir! - Michielin10 a teatro” che arriva questa sera al Teatro Politeama Greco di Lecce, dopo una lunga serie di sold-out in giro per l’Italia.

Un ritratto pieno di ricordi, cambiamenti, esperienze, incontri, parole chiave da condividere e vivere con il pubblico di sempre e con chi l’ha conosciuta di recente.

Dalla prima all’ultima tua comparizione sul palco di X Factor abbiamo visto una trasformazione, sembri più sicura di mostrarti con tutta la tua arte. È così? Cosa ti ha lasciato l’esperienza di X Factor?

«In questi miei primi 10 anni di carriera ho avuto modo di fare tantissime esperienze che mi hanno aiutato a maturare e crescere sotto diversi punti di vista. Grazie ad X Factor poi ho avuto la possibilità di avvicinarmi ad un mondo che pensavo fosse molto lontano da me ed è stato davvero stimolante confrontarmi con tanti giovanissimi talenti».

Ora siamo davanti a una Francesca più cantautorale con una serie di sold-out. Come ti senti e che riflessioni fai rispetto al tuo futuro?

«Sono stati 10 anni ricchi di emozioni e di soddisfazioni, in futuro spero di avere ancora tantissime cose da raccontare e spero di riuscire a farlo attraverso la mia musica».

Torni in Salento questa volta a teatro, che rapporto hai con questa terra? Come ti senti durante l’esibizione a teatro? La preferisci rispetto ai concerti live?

«È una terra ricca di storia e bellezza e sono felicissima di poter tornare a suonare e a condividere la mia musica con il pubblico di una città meravigliosa come Lecce. Ho scelto di presentare il mio nuovo disco nei teatri perché credo che siano la rappresentazione perfetta dell’intimità e della spontaneità e per questo il posto perfetto per i brani di “Cani sciolti”».

Questo nuovo album è interamente pensato, scritto e realizzato da te. Da quanto ci lavoravi? Perché l’idea di chiamarlo Cani sciolti?

«Ho iniziato a lavorarci circa 6 anni fa con l’obiettivo di creare qualcosa che fosse libero e che rappresentasse Francesca al cento per cento. Ho scelto poi di chiamarlo “Cani sciolti” perché in questi anni, grazie alle numerose esperienze che ho avuto la fortuna di fare, ho capito che nella vita scegliere di andare controcorrente e agire d’istinto non è sbagliato: i cani sciolti sono infatti sono quelli che non seguono alcuna corrente e non si preoccupano del giudizio altrui, perché totalmente liberi di essere semplicemente se stessi».

Tra i brani alcuni sono dedicati alle donne, perché questa scelta? E perché Carmen?

«È sicuramente uno dei temi di questo disco a cui sono più legata e con “Cani sciolti” volevo regalargli un ampio spazio. Tra le canzoni che rappresentano al meglio la forza, la bellezza e l’importanza della figura della donna nel mondo della musica c’è Carmen, nata da una lunga chiacchierata con Carmen Consoli, per me uno dei cani sciolti della musica italiana nonché una delle artiste che ammiro di più».

La serata a teatro prevede uno spettacolo concepito come una partita di calcio? Come mai questa scelta?

«Ho scelto di utilizzare il numero 10 per il tour non solo per i 10 anni di carriera, ma anche perché è il numero dei bomber; da buona tifosa poi ho voluto suddividere la scaletta come una partita di calcio: uno show di 90 minuti con tanto di inno, primo e secondo tempo, supplementari e rigori».