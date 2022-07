Francesca Michielin e Veronica Pivetti: doppio appuntamento per il Salento Book Festival

Un'altra tappa, molto attesa, per il Salento Book Festival che prevede per il venerdì 15 luglio ben tre appuntamenti tra Gallipoli e Corigliano d'Otranto.

A Corigliano

A Corigliano (nel fossato del castello) la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, conduttrice di XFactor 2022 approderà alle 21.30 per presentare il libro “Il cuore è un organo” (Mondadori) ma anche per ricevere il premio Salento Book Festival. Dialogano con l’autrice il direttore artistico del festival Gianpiero Pisanello e Bianca Chiriatti. Entrambi gli incontri previsti nel Fossato del Castello sono con prenotazione sul sito www.salentobookfestival.it. Alle 20.30, invece, un incontro voluto per ricordare la strage di Capaci di cui ricorrono i trent’anni: l’approfondimento vedrà il confronto tra la giornalista RAI Daniela Tagliafico e Matilde Montinaro, sorella di Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, rimasto ucciso nell’attentato.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Porto Rubino, show a sorpresa a Polignano. Sangiorgi, Noemi e Tosca... L'EVENTO Due ore e mezzo di show: Alessandra Amoroso incanta San Siro. Tour a...

A Gallipoli



Nella stessa serata atteso ospite anche a Gallipoli: la rotonda sul mare del Lido San Giovanni ospita alle 20.30 l'attrice e conduttrice Veronica Pivetti che porta nel Salento il suo nuovo romanzo un giallo “messicano”, “Tequila bang bang” (Mondadori). L’attrice dialogherà con Valeria Blanco e Eugenio Chetta.