"Ford Vs Ferrari", chi è il salentino nel nuovo film con Matt Damon e Christian Bale

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quelli di Gianni Versace vestirà i pann di Giovanni Agnelli, entrambi suoi ominimi. Si tratta dell'attore salentino Giovanni Cirfera, che sarà nel cast del nuovo film di James Mangold dedicato alla rivalità tra la Ferrari e la Ford negli anni '60. Tra gli interpreti di "Ford sv Ferrari" spiccano Matt Damon e Christian Bale. Il primo rivestirà il ruolo di Carroll Shelby, pilota e poi costruttore di auto mentre Bale sarà il pilota britannico Ken Miles: entrambi furono ingaggiati da Henry Ford II per progettare una nuova automobile in grado di sconfiggere la potentissima Ferrari al Campionato del Mondo di Le Mans del 1966. Il casaranese Giovanni Cirfiera, invece, interpreterà il numero uno della Ferrari Gianni Agnelli.Cirfiera, il cui fascino mediterraneo non può che ricordare qello di Javier Bardem ha interpretato di recente Santo Versace nella serie tv di Sky incentrata sulla vita dello stilista italiano Gianni Versace. E in quell'occasione ha recitato proprio accanto alla moglie di Bardem Penelope Cruse, nei panni di Donatella Versace.