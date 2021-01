“Libera nos”, la musica della Taranta come atto di purificazione: rinasce la Fòcara di Novoli

Piazza Sant'Antonio Abate, blindata e inaccessibile, è pronta per l'accensione della Fòcara. Questa sera a partire dalle 20, in forma completamente inedita, nel rispetto delle misure anti Covid, l'inizio dell'antica manifestazione. Protagonisti della produzione del Comune di Novoli, intitolata “Libera nos”: il dolore, la preghiera, la speranza, un gruppo di artisti che hanno realizzato un format visibile in televisione sulle frequenze di Antenna Sud, canali 13, 85 e 90 del digitale. La regia affidata a Tonio De Nitto, salentino proveniente dal teatro con la compagnia Factory, ha dato un'impronta visionaria che accompagna un rito che non mancherà di sorprendere. Coadiuvato dai suoi stretti collaboratori come la coreografa italo olandese Barbara Toma, la costumista Lilian Indraccolo ed il performer Dario Cadei, De Nitto ha unito un gruppo di artisti attorno al suo Teatro Traballante, ideando una cerimonia dalle atmosfere oniriche ed evocative. L'obiettivo dell'opera è raffigurare la comunità intenta a compiere un atto devozionale che assume oggi un valore apotropaico, un rito purificatorio, una preghiera di liberazione dal male di questo tempo - spiega De Nitto - un atto di devozione di una comunità ferita che chiede simbolicamente di essere liberata».

A reinventare e reinterpretare la comunità i performer: circa 50 tra acrobati e musicisti, quest'ultimi guidati dal maestro Cesare Dell'Anna che reinterpreta sia l'Inno a sant'Antonio (realizzato con Alessandro Dell'Anna) sia l'evento col suo sound che attinge alla tradizione della bandistica sacra rielaborandola nella contaminazione col folk e il balkan. Lo stesso Dell'Anna con Ekland Hasa è autore anche delle musiche del videomapping Le fascine della memoria con cui si racconterà un viaggio poetico e antropologico nelle radici del rito. Il mapping è realizzato da Insynchlab di Lecce, ed ha avuto partecipazione nella raccolta di materiale, proveniente dagli archivi privati novolesi. Ad accompagnare il viaggio proiettato sulla facciata del Santuario, la voce di Elisabetta Liguori, scrittrice leccese, testimone d'eccezione di questa cerimonia. Un altro talento novolese Mirko Piro, sarà il direttore di una produzione che conta oltre 30 unità tra fonici, datori luci, tecnici per le riprese.



Poi l'accensione della Fòcara più piccola della storia della festa, donata dalla Pro Loco Novoli e dal Comitato Festa ed a seguire uno spettacolo pirotecnico che partirà dal tetto della Chiesa ed illuminerà cielo e terra. A chiudere l'evento il secondo affidato all'Orchestra Popolare della Notte della Taranta diretta dal maestro Daniele Durante che propone un percorso musicale che accosta la nostra tradizione al fado portoghese, l'antidoto contro le tentazioni del virus nel rapporto tra la devozione al Prometeo Cristiano, Sant'Antonio, e la tradizione popolare. L'orchestra proporrà un viaggio musicale e danzante dedicato al violinista novolese Francesco Mazzotta, cieco dalla nascita, citato da Ernesto De Martino.



Il live partirà dalla presentazione di Sant'Antonio allu desertu, brano portato alla notorietà dalla cantante di fado portoghese Amalia Rodrigues. Non mancherà poi Fuecu, brano scritto da Durante nel 2016 per la Fòcara di Novoli che esalta l'ambivalente funzione del fuoco e i suoi simbolici segni oppositivi: spirito e sostanza, salvezza e perdizione, paradiso e inferno, purificazione e contaminazione. E poi Antidotum Tarantulae. Insomma un viaggio che vedrà protagonisti i cantanti Enza Pagliara e Antonio Amato; i musicisti Antonio Marra (batteria), Alessandro Monteduro (percussioni), Valerio Combass Bruno (basso), Giuseppe Astore (violino), Attilio Turrisi (chitarra battente), Roberto Chiga (tamburello), Nico Berardi (fiati), Gianluca Longo (mandola), Leonardo Cordella (organetto), Roberto Gemma (fisarmonica); Serena Pellegrino, Mihaela Coluccia, Cristina Frassanito, Andrea Caracuta, Mattia Politi, Marco Martano.

