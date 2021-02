Su Leggo.it le ultime novità. Flavio Insinna , la risposta choc della concorrente all'Eredità. Lui resta senza parole: «Che hai detto?». Stasera, su Rai1, è andato in onda il quiz condotto da Flavio Insinna. Alla ghigliottina la campionessa Chiara che tenta la fortuna. Le parole in gioco sono «resistere, latino, borghesia, divisa, mistero». Chiara sceglie la parola «uomo» (soluzione sbagliata, ndr), ma la spiegazione che dà spiazza tutti.

«Ho scelto 'uomo' - dice la concorrente - perché un uomo in divisa ha sempre il suo fascino». La motivazione di Chiara contiene una coincidenza incredibile. Flavio Insinna, senza parole, commenta: «Non so come tu abbia fatto. Ma dicendo che un uomo in divisa ha sempre il suo fascino, hai citato la soluzione esatta che però non è uomo». A quel punto, Chiara capisce la risposta esatta: «Fascino!». Ma è troppo tardi. Ritenterà domani.

Già in passato, l'Eredità era salita alla ribalta delle cronache per alcune risposte sorprendenti. Qualche settimana fa, al concorrente Andrea venne chiesto «un tipo di discorso scorrevole» che inizia con la F. Il ragazzo, inaspettatamente, ha risposto: «Fallico, fallo». Lasciando tutti sgomenti. Flavio Insinna, dopo il primo attimo di incredulità, ha commentato: «Siamo già su Blob». Sdrammatizzando la situazione in maniera professionale. Andrea, poi, ha risposto in maniera corretta «fluido».

Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio, 08:02

