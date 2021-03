Sanremo 2021, Vasco Rossi risponde alla parodia di Fiorello: «Canzone scritta per te, sei un "umarell"»

Fiorello sfotte, Vasco risponde per le rime. Vasco Rossi posta su Instagram divertito la canzone-parodia "Gli scavi sopra", che ieri Fiorello ha cantato sul palco di Sanremo 2021, annunciandola come un inedito del Blasco. Vasco scrive accanto al video del brano, che è una sorta di elogio dell'umarell (il vecchietto che guarda i cantieri con le braccia intrecciate sulle schiena), un messaggio che non lasci spazio alle interpretazioni: «Una canzone PER Fiorello».

«Qui per intero la canzone che ho scritto PER Fiorello - ribadisce - da cantare a Sanremo 2021. Dal titolo "Gli Scavi Sopra". SottoTitolo: "Fiorello L'umarell"», scrive il rocker di Zocca proseguendo lo sfottò sull'età dello showman, che a maggio ha compiuto 60 anni. Il messaggio dell'inossidabile 69enne Vasco è sostanzialmente: sia chiaro che l'umarell è Fiorello e non io.