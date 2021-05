Baggio, conto alla rovescia per l'uscita della serie dedicata al campione. Diodato firma la main song: il videoclip

Un tuffo nel mare di emozioni che hanno accompagnato la vita e la carriera di Roberto Baggio: il 26 maggio uscirà su Netflix la serie tv dedicata al grande campione del calcio italiano e intitolata “Il Divin Codino“. La main song che accompagna il racconto, “L’Uomo dietro il campione”, è firmata da Diodato, l'artista tarantino vincitore del Festival di Sanremo che compare, nel videoclip, insieme a Baggio.

GUARDA IL VIDEO: watch?v=bH9jTb3MU8I

Pallone d’oro, icona di coraggio e determinazione in tutto il mondo, Baggio ha influenzato intere generazioni per il suo modo non solo di stare in campo - consegnando il suo 10 alla storia dello sport mondiale - ma anche di affrontare la vita lontano dal rettangolo di gioco.

Diodato, invece, tornerà live sul palco dell’Arena di Verona il 19 settembre prossimo, dopo aver emozionato il pubblico dell’Eurovision Song Contest – Europe shine a light con la sua storica esibizione di “Fai Rumore” durante il lockdown.