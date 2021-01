Ciak a Lecce per il film di Natale 2021 con Raoul Bova e Serena Autieri

Sarà Lecce il set della nuova storia natalizia cinematografica che avrà come protagonisti Raoul Bova e Serena Autieri, sospesa tra la magia del quotidiano e un reality. Inizieranno domani infatti le riprese della commedia “The Christmas show”, scritta e diretta da Alberto Ferrari (regista di film come “Un figlio di nome Erasmus” e “La terza Stella”), prodotta da Viva production e Pier Paolo Piastra. La lavorazione a Lecce andrà avanti per cinque settimane.

Del cast del film fanno parte, oltre a Raoul Bova e Serena Autieri, anche Tullio Solenghi, Claudio Gregorio “Greg” e Ornella Muti, oltre ai giovanissimi attori Alice Ferrari e Giulio Nunziante.

Con la produzione creativa curata da Maria Rosa Capelli e quella esecutiva da Giangi Foschini, il film si avvale della collaborazione dell'Apulia film commission e del patrocinio della città di Lecce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA