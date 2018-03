David di Donatello, domani le premiazioni. In gara anche due film pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atteso giorno dei David di Donatello 2018 è arrivato. Domani, mercoledì, si terrà la cerimonia di premiazione della 62esima edizione del concorso. Per vederli, si parte alle 19.40 col red carpet, in diretta su Rai Movie e alle 21.15 parte la diretta su Rai Uno per la cerimonia condotta da Carlo Conti.Sul palco la presenza di grandi star internazionali come il regista e produttore premio Oscar, Steven Spielberg, che riceverà il David alla Carriera – Life Achievement Award 2018 da una delle attrici italiane più celebre all’estero, Monica Bellucci e presenterà inoltre le prime immagini del suo nuovo attesissimo film Ready Player One, che uscirà in tutti i cinema italiani il 28 marzo, distribuito da Warner Bros. Due “David 2018 speciale” andranno all’affascinante Diane Keaton, e a Stefania Sandrelli, protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale.Numerose le star del mondo del cinema e dello spettacolo che consegneranno i premi: da Pierfrancesco Favino e Roberto Bolle, da Luca Zingaretti a Nino Frassica e Beppe Fiorello. Nel corso della cerimonia ci sarà spazio anche per la musica con esibizioni di tre amate cantanti italiane, Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane che eseguiranno dal vivo le canzoni originali di alcuni grandi film del passato, rendendo un loro personale omaggio al cinema italiano.La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, che assegna 21 Premi David, è composta da chi il Cinema lo fa, come avviene con l’Academy per gli Oscar americani.A guidare la corsa delle nomination dei film in gara ci sono “Ammore e Malavita”, il crime-musical in salsa partenopea dei Manetti Bros, e “Napoli Velata”, il thriller psicologico di Ferzan Ozpetek che rispettivamente hanno ricevuto 15 e 11 nomination. Seguono ‘La tenerezza’ di Gianni Amelio, “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli e ‘The Place” di Paolo Genovese con 8. Per “A Ciambra” e “Gatta Cenerentola” 7 candidature ciascuno.Nella kermesse anche la Puglia è protagonista. Nella cinquina per “La migliore sceneggiatura non originale” c’è “La Guerra dei Cafoni” del regista, sceneggiatore e produttore leccese Davide Barletti con Barbara Alberti, Lorenzo Conte, Carlo D’Amicis. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di D'Amicis, edito da Minimum Fax Media e distribuito da Ismaele Film, porta sul grande schermo l'eterna lotta tra ricchi e poveri che rivive in una guerra tra due bande di adolescenti, i «signori» e i «cafoni», in una Puglia magica degli anni ’70 dove eĚ€ bandita ogni presenza adulta, si affrontano contenendosi il territorio, il mare, il sole, il cielo, una partita a flipper, la spiaggia con la straordinaria partecipazione di Claudio Santamaria ed Ernesto Mahieux.Il thriller distribuito da Medusa “La ragazza nella nebbia” del regista Donato Carrisi, scrittore e sceneggiatore di Martina Franca, in provincia di Taranto, adattamento di uno dei suoi romanzi di maggiore successo, ha ottenuto 4 candidature a David: Miglior sceneggiatura a Donato Carrisi, Miglior scenografia a Tonino Zera, Miglior montaggio a Massimo Quaglia, Miglior regista esordiente a Donato Carrisi. Un film con Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon che racconta la storia dell'agente speciale Vogel che viene inviato in una cittadina isolata in una sperduta valle montana, per investigare sul caso di una sedicenne scomparsa.Ma ecco tutti i protagonisti che si contenderanno l’ambita statuetta.A ciambra di Jonas CarpignanoAmmore e Malavita dei Manetti BrosGatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario SansoneLa tenerezza di Gianni AmelioNico, 1988 di Susanna NicchiarelliJonas Carpignano per A ciambraManetti Bros per Ammore e MalavitaGianni Amelio per La tenerezzaFerzan Ozpetek per Napoli VelataPaolo Genovese per The PlaceAntonio Albanese per Come un gatto in tangenzialeNicola Nocella per Easy – Un viaggio facile facileRenato Carpentieri per La tenerezzaAlessandro Borghi per Napoli VelataValerio Mastandrea per The PlacePaola Cortellesi per Come un gatto in tangenzialeJasmine Trinca per FortunataValeria Golino per Il colore nascosto delle coseGiovanna Mezzogiorno per Napoli VelataIsabella Ragonese per Sole cuore amoreCarlo Buccirosso per Ammore e MalavitaAlessandro Borghi per FortunataElio Germano per La tenerezzaPeppe Barra per Napoli VelataGiuliano Montaldo per Tutto quello che vuoiClaudia Gerini per Ammore e MalavitaSonia Bergamasco per Come un gatto in tangenzialeMicaela Ramazzotti per La tenerezzaAnna Bonaiuto per Napoli VelataGiulia Lazzarini per The PlaceCosimo Gomez per Brutti e cattiviRoberto De Paolis per Cuori PuriAndrea Magnani per Easy – Un viaggio facile facileAndrea De Sica per I figli della notteDonato Carrisi per La ragazza nella nebbiaA ciambra: Jonas CarpignanoAmmore e Malavita: Manetti Bros.- Michelangelo La NeveLa ragazza nella nebbiaonato CarrisiNico, 1988: Susanna NicchiarelliTutto quello che vuoi: Francesco BruniLa guerra dei cafoni: Barbara Alberti – Davide Barletti – Lorenzo Conte – Carlo D’AmicisLa tenerezza: Gianni Amelio – Alberto TaraglioSicilian Ghost Story : Fabio Grassadonia – Antonio PiazzaThe Place: Paolo Genovese – Isabella AguilarUna questione privata: Paolo e Vittorio TavianiPivio & Aldo De Scalzi per Ammore e MalavitaAntonio Fresa – Luigi Scialdone per Gatta CenerentolaFranco Piersanti per La tenerezzaPasquale Catalano per Napoli VelataGatto ciliegia contro il grande freddo per Nico, 1988Ammore e Malavita: Bang Bang musica di Pivio & Aldo De Scalzi, testi di Nelson, interpretata da Serena Rossi, Franco Ricciardi, Giampaolo MorelliGatta Cenerentola: A chi appartieni musica e testi di Dario Sansone, interpretata da Foja Riccardo va all’inferno: Fidati di me, muisca e testi di Mauro Pagani, interpretata da Massimo Ranieri, Antonella lo CocoSicilian Ghost Story: Italy musica di Anja Plaschg, intepretata da Soap&SkinThe Place: The Place musica di Marco Guazzone, Giovanna Gardelli, Matteo Curallo, Stefano Costantini, Edoardo Cicchinelli, testi di Marco Guazzone, Giovanna Gardelli, interpretata da Marianne MirageStayblack productions – Jon Coplon – Paolo Carpignano – Rai Cinema per A ciambraCarlo Macchitella e Manetti Bros. con Rai Cinema per Ammore e MalavitaLuciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment e Rai Cinema per Gatta CenerentolaMarta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film con Rai Cinema – Joseph Rouschop e Valerie Bournonville per Tarantula per Nico, 1988Domenico Procacci – Matteo Rovere con Rai Cinema per la saga di Smetto quando voglioNoemi Marchica per Ammore e MalavitaMaurizio Sabatini per Brutti e cattiviTonino Zera per La ragazza nella nebbiaGiancarlo Basili per La tenerezzaIvana Gargiulo per Napoli velataLuca Servino per Riccardo va all’infernoNicoletta Tarante per AgadahDaniela Salernitano per Ammore e MalavitaAnna Lombardi per Brutti e cattiviAlessandro Lai per Napoli velataMassimo Cantini Parrini per Riccardo va all’infernoVeronica Luongo per Ammore e MalavitaFrédérique Foglia per Brutti e cattiviMaurizio Fazzini per FortunataRoberto Pastore per Napoli velataMarco Altieri per Nico, 1988Luigi Ciminelli – Valentina Iannuccilli per Riccardo va all’infernoAntonio Fidato per Ammore e MalavitaSharim Sabatini per Brutti e cattiviMauro Tamagnini per FortunataDaniela Altieri per Nico, 1988Paola Genovese per Riccardo va all’infernoAffondo Gonçalves per A ciambraFederico Maria Maneschi per Ammore e MalavitaMassimo Quaglia per La ragazza nella nebbiaStefano Cravero per Nico, 1988Consuelo Catucci per The placeA CiambraAmmore e malavitaGatta CenerentolaNapoli velataNico 1988Chromatica – Wonderlab – Hive Division per Addio fottuti mesi verdiPalantir digital per Ammore e MalavitaAutrechose per Brutti e cattiviMad Entertainment per Gatta CenerentolaFrame by frame per MonolithDavid GiovaniGatta CenerentolaGramigna – Volevo una vita normaleSicilian ghost storyThe PlaceTutto quello che vuoi’78 – Vai piano ma vinciEvviva GiuseppeLa lucida follia di Marco FerreriSaroThe Italian Jobs120 battiti al minutoBorg McEnroeElleLoving VincentThe SquareDunkirkL’insultoLa La LandLovelessManchester by the SeaBismillahConfinoLa giornataMezzanotte zero zeroPazzo & Bella