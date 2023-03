Sarà pure “cattiva”, nei panni di Hespera, ma quello che le batte in petto è indubbiamente un cuore d’oro. È il cuore di Helen Mirren, l’attrice premio Oscar londinese per nascita, statunitense per “naturalizzazione” e salentina per scelta, che ha deciso di affittare un intero cinema per offrire una serata gratuita davanti al grande schermo ai suoi concittadini di Tiggiano, ragazzi e non solo, e a quelli di Tricase. Cinquecento biglietti omaggio per assistere alla proiezione del nuovo film “Shazam! Fury of the Gods”, secondo capitolo della saga del supereroe interpretato da Zachary Levi, per la regia di David F.Sandberg.

C’è anche lei, ovviamente, nel film. Helen Mirren offre il suo volto e la sua bravura alla cattiva Hespera, una delle due figlie del “villain” Atlas - l’altra è Kalypso interpretata da Lucy Liu - che combatteranno contro l’eroe del titolo.

Sarà anche lei in sala sabato pomeriggio alle 15.45 nel cinema Moderno di Tricase insieme con i 500 spettatori suoi ospiti? Al momento non è dato di saperlo, ma sono in tanti a sperare che la generosa attrice voglia partecipare alla visione del film, anche per poterla ringraziare, dopo averla ammirata sullo schermo, con un caloroso applauso.

Tante dimostrazioni di affetto verso il Salento

Non è certo questa la prima volta che Helen Mirren dimostra in maniera concreta l’affetto che la lega al Salento e ai suoi abitanti, non solo a quelli di Tiggiano, nelle cui campagne ha deciso di vivere, acquistandovi una masseria, insieme con il marito, il regista Taylor Hackford.

«Il Salento è bello anche perché oltre alle sue bellezze naturali possiede l’integrità della famiglia. Un sano valore che queste parti è ben radicato», ha commentato in queste ore spiegando il motivo della decisione di regalare alla “sua” gente questo pomeriggio al cinema. E nell’iniziativa ha coinvolto anche la Warner Bros Entertainment, casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva statunitense, che nel corso della serata regalerà ai presenti dei simpatici gadget relativi al film.

Il secondo capitolo della saga di Shazam

“Shazam! Fury of the Gods” (“La furia degli dei” tradotto in italiano), si diceva, è il seguito della storia di Billy Batson, un teenager al quale, per i superpoteri acquisiti in maniera abbastanza misteriosa, basta pronunciare la parola magica “Shazam” per trasformarsi nel proprio alter ego adulto che finisce puntualmente coinvolto in un’escalation di avventure e disavventure, tanto spettacolari quanto divertenti. Un film d’azione, una storia sul cui sfondo è sempre ben presente il valore della famiglia. E nel quale non mancano le sorprese.

Per Helen Mirren è l’ennesima prova della sua bravura e versatilità di attrice. D’altro canto lei ha già vinto un Premio Oscar (come migliore attrice protagonista per il film “The Queen - La regina” del 2006), tre Premi Golden Globe, quattro Premi Bafta, cinque Screen Actors Guild Awards, un Critics’ Choice Awards, quattro Emmy Awards e un Tony Award.