Festival di Sanremo: Mengoni stra favorito per la vittoria. Seguito da Ultimo e Mr Rain. L'artista in lacrime: sono felice. La classifica

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la serata conclusiva del sabato sera e gli esperti Sisal confermano Marco Mengoni (1,35) - dopo l'interpretazione magistrale di "Let It Be" dei Beatles nella serata cover insieme con il Kingdom Choir - come stra-favorito alla vittoria finale.

La classifica

Il cantante romano è seguito da Ultimo (6,00) che sale alla seconda posizione e da Mr. Rain e Lazza, appaiati in terza (7.50). Ai piedi del podio, distaccata a quota 20,00 troviamo Giorgia che si è esibita ieri sera con Elisa seguita da Tananai (33) e Madame (50). Nella classifica Sisal troviamo poi Elodie che ieri sera si è esibita in una grande performance con Big Mama nella cover del brano rock 'American Woman«, e il rapper Rosa Chemical. Dalla 10ª alla 14ª posizione si piazzano i Coma Cose a pari merito con Colapesce e Dimartino, Gianluca Grignani e LDA. Tra i meno favoriti alla vittoria finale troviamo poi i Colla Zio, gli Articolo 31, Paola e Chiara, in gara con il brano »Furore«, i Modà, Leo Gassmann e Mara Sattei. Restando nella parte bassa della classifica, troviamo il giovane gIANMARIA in gara con il brano 'Mostro», Ariete, Olly, i Cugini di Campagna e Levante. Chiudono la classifica in ultima posizione Sisal Anna Oxa, Sethu, Shari e Will.

Le lacrime di Mengoni in conferenza stampa

«Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo». Marco Mengoni scoppia in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo 2023, che lo vede favoritissimo, in testa a tutte le classifiche provvisorie. «Sono anche le poche ore di sonno. Fortunamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative», dice con la voce rotta dai singhiozzi.