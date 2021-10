Sanremo Giovani, ci sono due pugliesi: ecco chi sono i Viito e Scozia

Ci sono anche due interessantissime realtà pugliesi tra i giovani che si giocheranno un posto per partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2022. I concorrenti di quest'anno saranno quarantasei, a fronte dei trenta che erano stati annunciati. Motivo: sono troppo bravi per lasciarli a casa. A decretarlo è stata proprio l'azienda che ha operato questa piccola rivoluzione. Gli artisti vengono da tutta Italia, sono singoli, coppie o band, con nomi più o meno noti, alcuni coi un passato nei vari talent. Tra i nomi ce ne sono alcuni noti, come il tiktoker Matteo Romani (Amici), ma anche gli ex talent come MyDrama, Blind, Manitoba, Kaze di X Factor, Enula, Martina Beltrami, Esa, Aurora, Federico Baroni ed Edoardo Brogi ex di Amici, Fusaro e Thomas Cheval di The Voice, Francesco Faggi di Italia's Got Talent, un'artista come Angelina Mango (figlia di Mango, appunto), Esseho della scuderia Bomba Dischi, Giulia Mutti, vecchia conoscenza di Sanremo Giovani. Per provenienza geografica la nota della Rai fa sapere che 24 artisti vengono dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall'estero.

Il duo barese-molisano dei Viito

E poi ci sono loro: i Viito parteciperanno con il brano "Naturale". Il gruppo è formato da due giovani artisti, i cui nomi sono Giuseppe Zingaro e Vito Dell'Erba, il primo è molisano e ha 31 anni, il secondo di Bari e ne ha 26. All'attivo hanno il contratto con la Sugar che nel 2018 ha pubblicato il loro primo album Troppoforte. Ma basta dare un occhio alle loro pagine social per vedere che hanno già un grosso seguito e sfornano continuamente nuovi progetti.

La rapper salentina Scozia



Arriva invece dal Salento Scozia, al secolo Carol Cirignaco, cantautrice italo-scozzese classe 1995. Nel 2012 arriva in semifinale al Cantagiro. Nel 2017 è tra i finalisti di Area Sanremo. Uno dei suoi brani, è nel programma su Disney Channel Penny on Mars. Sarà in gara con il brano Britney. I selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla Commissione Artistica che a fine novembre renderà noti gli otto che insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre, dalla quale usciranno i due artisti in gara insieme ai 22 Big al Festival di Sanremo 2022.

