Festival del Cinema Europeo, da domenica musica e appuntamenti del cartellone "off"

Il festival del Cinema europeo arricchisce il cartellone di eventi con Festival off, proponendo al pubblico una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nei principali luoghi di Lecce.

Festival del cinema europeo, si parte domenica

Il festival si apre domenica 12 novembre nelle Officine Cantelmo, alle ore 22, con Yari Carrisi dj set featuring Cesare Dell'Anna & Friends.

Gli appuntamenti di lunedì

Lunedì 13 novembre doppio appuntamento: alle ore 17 presentazione del libro Fame di storie di Gianni Minà alla Libreria Liberrima con la presenza di Loredana Macchietti Minà. Alle ore 21, nella sala lettura della biblioteca Bernardini del Convitto Palmieri, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, in programma Sul far del giorno, lettura con musica dal vivo dai racconti di Italo Calvino.

Gli appuntamenti di martedì

Tra gli altri appuntamenti, martedì 14 novembre, alle ore 22, presso Gusto Liberrima, Karima in concerto con 'Lifetime', accompagnata da Piero Fassi al pianoforte.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Gli appuntamenti di mercoledì

Mercoledì 15 novembre il Festival Off prosegue alla libreria Liberrima con la presentazione del libro Per i soldi o per la gloria. Storie e leggende dei produttori italiani dal dopoguerra alle tv private, di Domenico Monetti e Luca Pallanch, in presenza degli autori. Alle ore 22, poi, al teatro Apollo il concerto di Stefano di Battista che presenterà un progetto ad hoc per il festival del Cinema europeo: Musiche per il cinema.