Con il suo carico di visionarietà, raffinata com’è quella di questo Vecchio continente almeno cinematograficamente parlando, oggi si alza ufficialmente il sipario sulla programmazione completa del Festival del Cinema Europeo di Lecce. Dopo 23 anni di utopia, questa manifestazione a Sud dei Sud si conferma una barricata solida all’impoverimento culturale che minaccia la contemporaneità. E allora: parte oggi la programmazione dei film in Concorso per L’Ulivo d’Oro Premio Cristina Soldano e poi prendono il via le programmazioni dei film degli artisti a cui questa edizione sarà dedicata, e anche tutti gli altri capitoli di una storia (come sempre) articolata e densa.

Per il Concorso Ulivo d’Oro - Premio Cristina Soldano proiezione del primo film in anteprima nazionale selezionato da Alberto e Luigi La Monica: “Neon Spring” del regista Matīss Kaža (Lettonia). Il film racconta due mesi della vita di Laine, una studentessa universitaria di un tiepido sobborgo della classe media in Lettonia. Mentre il padre di Laine prende le distanze dal suo matrimonio che si sgretola e dalla sua famiglia, Laine non è in grado di far fronte a questa separazione e scopre così il mondo delle audaci feste di Riga, dove si innamora dell’esperta raver Gunda. Passando di rave in rave, le ragazze viaggiano in un mondo sotterraneo alimentato dalla droga in cui regnano anarchia, libertà ed esplorazione. Al termine della proiezione (nella Sala 3) ci sarà l’incontro con il regista.

Il regista a Lecce per l'Ulivo d'Ora alla carriera

È il cineasta pugliese Sergio Rubini l’artista scelto per la sezione dedicata a un Protagonista del Cinema Italiano. Il suo arrivo nei prossimi giorni a Lecce per ritirare l’Ulivo d’Oro alla carriera è preceduto dall’apertura della rassegna che lo riguarda: una densa retrospettiva che parte oggi con la proiezione del film “I fratelli De Filippo” alle 21 in Sala 1 al Multisala Massimo (ingresso gratuito). È la ricostruzione della storia di Peppino, Eduardo e Titina, i tre fratelli De Filippo, degli esordi degli anni in cui il famoso Edoardo Scarpetta cominciò ad introdurli nel mondo del teatro dove poi sarebbero diventati la più leggendaria famiglia dello spettacolo italiano.

Si apre oggi anche la sezione riservata ai Protagonisti del Cinema Europeo: quest’anno è dedicata a Claire Denis, intensa regista e sceneggiatrice francese. Anche per lei è stata preparata una retrospettiva dei film più importanti che oggi si aprirà con la proiezione di “Beau Travail”, alle 18 in Sala 2. È la storia di un ex ufficiale della Legione Straniera che ha conosciuto il successo quando era al comando di un drappello di soldati nel Golfo di Gibuti. Ma la sua felice vita militare si capovolge con l’arrivo di una promettente recluta di cui l’uomo finisce per diventare molto geloso: per questo cerca di metterla in cattiva luce davanti all’adorato comandante.

L'omaggio al cinema ucraino

Per quello che riguarda poi i film ucraini, con l’omaggio al Paese in guerra a cui si è voluto dedicare un’attenzione, oggi alle 20.30 in Sala 2 arriverà “Luxembourg, Luxembourg” di Antonio Lukich, il viaggio di due gemelli per visitare il padre malato che non vedono da anni. Per la sezione Cinema e Realtà è in programma oggi l’anteprima di “Qui non c’è niente di speciale” di Davide Crudetti che sarà in sala dopo il film. Appuntamento alle 18 in Sala 5, con le storie di ragazzi dell’ultima generazione che hanno scelto di vivere al sud Italia. Va ricordato che i film della sezione Cinema e Realtà, incentrata su temi sociali e culturali, sono candidati alla Menzione speciale “Cinecittà News” per il miglior film (scelto dalla giuria composta dalla redazione di CinecittàNews).

Alta è poi l’attenzione ai cortometraggi con “Festival in Corto” che riunisce varie sezioni. Saranno proiettati, a partire dalle 18.30, in Sala 4, alcuni corti della rassegna dedicata alla Scuola Nazionale di Cinema, altri finalisti del Premio Emidio Greco e altri ancora per il concorso di cortometraggi Puglia Show. In Sala 5 invece dalle 20.30, al via le proiezioni dei corti di “Efa shorts”, in collaborazione con l’European Film Academy. La giornata si concluderà con altri corti in Sala 4 dalle 21 per le diverse sezioni.