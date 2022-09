Festa a Montemesola: luminarie e bancarelle. Escursioni, visite guidate e musica: tutto ciò che c'è da fare in Puglia

A Montemesola si respira aria di festa. Dopo lo stop dovuto al covid tornano luminarie e bancarelle. E poi visite guidate, escursioni e musica per una domenica - 4 settembre - da trascorrere in compagnia. Numerosi gli appuntamenti in Puglia: ecco cosa fare.

In evidenza

A Montemesola, in provincia di Taranto, oggi e domani (4 e 5 settembre) torna la meravigliosa festa in onore dei Santissimi Medici Cosma e Damiano e San Michele Arcangelo. Oggi invece si terrà la processione di San Michele Arcangelo, quest’ultimo scortato da una rappresentanza in alta uniforme della Polizia di Stato, tradizione che Montemesola aveva ripreso giusto da qualche anno. Questa sera invece Piazza IV Novembre diventerà l’arena per il concerto dei Palasport, tribute band ufficiale dei Pooh.

Non mancherà la bellissima galleria di luci, lo spettacolo pirotecnico in grande stile e i mercatini. Quest’anno, per la prima volta, ci saranno mercatini vintage e di antiquariato e un angolo food dedicato alle prelibatezze nostrane.

Questa sera (ore 20.15) appuntamento con “Polignano tra pirati e leggende”. Ritornano le visite guidate teatralizzate dal regista Pasquale D’Attoma, insieme alla guida Arturo. In questo nuovo percorso, oltre le terrazze famose per i tuffi e gli scorci a picco sul blu dell’Adriatico, si scopriranno storie di pirati e tesori nascosti. Attraverso i vicoli del centro storico, gli scorci e le scritte incise sulle finestre dei palazzi, si scenderà nella lama alla scoperta dell’antico ponte e di torri di difesa.

Punto d’incontro in Piazza Trinità. La visita ha un costo di € 15. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 340 3394708.

Oggi alle 18.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” con punto d’incontro piazza Odegitria c/o Cattedrale. Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Dalle mura bizantine alla periferia del centro antico si osserverà la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio”.



Per prenotare scrivere al numero 3403394708 il numero di partecipanti, nome e cognome.

Bari e provincia

Nuovo appuntamento dell'Agimus Festival 2022. Questa sera, alle ore 20.30, presso il chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari, appuntamento con la Felliniana, con la partecipazione del flautista Giuseppe Nova. Un omaggio a Nino Rota, l'autore delle musiche da film di Fellini. Ingresso a pagamento: il costo è di 10 euro. Per info 368/568412.



Stasera, alle ore 20.30, parte la diciannovesima edizione di Bitonto Opera Festival con la "Cavalleria rusticana di Mascagni e Doninzetti. Appuntamento all'istituto sacro Cuore delle maestre pie. Per info contattare il numero 339/2378024. Costo unico del biglietto: 18 euro.

Brindisi e provincia

Nuovo atto questa sera nel complesso rupestre San Biagio a San Vito dei Normanni con la rassegna “Barocco Festival”. Alle 21, al concerto “El siglo de oro” con l’ensemble partenopeo “Ai vis lo Lop”. I biglietti per partecipare all’evento odierno sono disponibili online sul circuito Vivaticket, nei punti vendita accreditati e ancora nel luogo del concerto.

Oggi il centro culturale Exfadda di San Vito dei Normanni organizza “Antigua”, il mercato dell’antiquariato e dell’usato. Dalla mattina fino alla sera, lo spazio di 1000 metri quadrati all’aperto dell’ex stabilimento sarà dedicato agli espositori di tutto il Salento: esperti antiquari, cultori del vintage, venditori di libri e di fumetti usati, commercianti di oggetti di modernariato. Gli orari di apertura di Antigua sono dalle 7 alle 17. Per garantire una scelta più ampia dell’offerta espositiva, si consiglia di visitare lo spazio entro le 13.

Per la settima edizione di “Francavilla è Jazz”, festival nato e cresciuto con l’intento di diffondere la musica jazz per le vie del centro storico della città di Francavilla Fontana, questa sera alle 21.30 è previsto il concerto del grande Tullio De Piscopo. Ingresso libero.

Taranto e provincia

Questa sera, in occasione della Festa Patronale, il Comune di Manduria è promotore di una serata di comicità e musica.

La serata “Festa di San Gregorio”, con start ore 21 in piazza Garibaldi, vedrà l’esibizione del cabarettista Carmine Faraco.