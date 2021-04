Posaman a casa di Fedez, la reazione di Leone all'arrivo di Lillo è esilarante

​Lol - chi ride è fuori, è già un cult. Lo show ha visto dieci comici tra i più apprezzati dal pubblico italiano sfidarsi per sei ore consecutive nel tentativo di rimanere completamente impassibili mentre ognuno cerca di far ridere gli avversari. Fedez, uno dei conduttorid del programma assieme a Mara Maionchi, ha preso al balzo il successo dello show per fare una sorpresa figlio Leo. Il rapper milanese ha infatti invitato a casa sua Lillo, nome d'arte di Pasquale Petrolo. L'attore comico ha portato il suo Posaman a casa Ferragnez e si è messo a giocare con il piccolo Leone mostrandogli tutti suoi poteri speciali e le sue particolari pose sceniche. Leone ha gradito e il video dell'incontro pubblicato da Fedez su Instagram è diventato subito virale.